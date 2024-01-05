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Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan çıktı

Çankırı'da bir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, Çankırı-Kastamonu karayolu Akçavakıf köyü mevkiinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise sağ salim kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve kaza sonucu hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

05.01.2024 - 19:08,
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Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan çıktı

ÇANKIRI - Çankırı'da bir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çankırı- Kastamonu karayolu Akçavakıf köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 06 ABF 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan çıktı
Kaynak: İHA
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