Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

Hürmetçi Sazlığı\'nın doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi hafta sonu bu eşsiz bölgeye davet etti. Başkan Özdoğan; 'Hürmetçi Sazlığı, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatıyor. Henüz ziyaret etmemiş olan herkes bu ortamı görmeli. Bu eşsiz bölgeyi daha cazip hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda Hürmetçi Sazlığı'na bir ziyaretçi merkezi kazandırarak, bölgeye gelen misafirlerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz' dedi.

17.08.2024 10:32  Güncelleme: 10:34
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi hafta sonu bu eşsiz bölgeye davet etti. Başkan Özdoğan; "Hürmetçi Sazlığı, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatıyor. Henüz ziyaret etmemiş olan herkes bu ortamı görmeli. Bu eşsiz bölgeyi daha cazip hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda Hürmetçi Sazlığı'na bir ziyaretçi merkezi kazandırarak, bölgeye gelen misafirlerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kayseri'nin saklı cennetlerinden biri olan Hürmetçi Sazlığı, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi. Hafta sonu gezileri için ideal bir seçenek olan bu bölge, doğası ve yılkı atlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Gün batımında yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen, burayı fotoğrafçılar için adeta bir cennet haline getiriyor. Özellikle yeni evlenen çiftler, bu doğa harikası alanda unutulmaz anlarını ölümsüzleştiriyor. Sadece manzara değil, aynı zamanda Hürmetçi Sazlığı'nda doğal yaşamı keşfetmek, huzurlu bir hafta sonu geçirmek isteyenleri de bu mekanı tercih ediyor. Sazlıkta sabahın ilk ışıklarıyla sürü halinde otlamaya çıkan mandaların, akşamüstü sazlığın suyuna girip temizlenmeleri de mutlaka izlenmesi gereken bir doğa olayı olarak öne çıkıyor. Bu manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için büyük bir fırsat sunuyor.

Başkan Özdoğan, ayrıca bölgenin Ramsar kriterlerini taşıyan bir 'Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tanımlandığını ve Avrupa, Asya, Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı. Bu özelliğiyle Hürmetçi Sazlığı'nın küresel öneme sahip bir doğal miras olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret eden herkesin bu doğal mirasa sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için sazlıkta gün batımında yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölenin büyük bir çekim merkezi olduğunu belirten Başkan Özdoğan, hafta sonunda keyifli bir keşif yapmak isteyenleri bölgeye davet ederek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

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