Hürmetçi Sazlığı'nın Doğal Güzellikleri ve Ekoturizm Potansiyeli Vurgulandı

10.08.2025 13:32  Güncelleme: 13:34
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yılkı atları ve doğal güzellikleriyle ünlü Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret etti. Başkan, bölgenin ekolojik zenginliği ve turizm potansiyeline dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yılkı atları ve doğal güzellikleriyle ünlü Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret etti. Bölgenin ekolojik zenginliği ve turizm potansiyeline dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Burası huzurun ve doğanın adresi" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doğa harikası Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de yapılan hizmetleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında yılkı atlarının eşsiz manzarasına tanıklık eden Başkan Büyükkılıç, bölgenin ekoturizm açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, "Hürmetçi'de yılkı atlarımız özgürce doğanın tadını çıkarırken, bu eşsiz manzarayı görmek isteyen vatandaşlarımız da buranın huzurunu doyasıya yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğal zenginliği korumak ve hak ettiği değere kavuşturmak adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, sazlığa gelen doğaseverlerle sohbet etti, taleplerini dinledi ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayan fotoğrafçılarla da bir araya geldi. Bölgenin sadece Kayseri için değil, Türkiye için de kıymetli bir doğa mirası olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizdi. Bölgeye olan ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Bu güzellikler sadece görmekle kalınmasın, korunarak gelecek nesillere de aktarılsın istiyoruz. Burası huzurun ve doğanın adresi. Hürmetçi Sazlığı, doğanın bizlere emaneti" şeklinde konuştu. Erciyes Dağı'nın eteklerinde, İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırlarında yer alan Hürmetçi Sazlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen doğa harikası bir bölge olarak, hem ekolojik zenginliği hem de turizm potansiyeli ile dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin çevre dostu yatırımlarıyla doğal yapısını koruyan sazlık, yaklaşık 500 yılkı atına, mandalara, onlarca kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar özenle yönetilen yılkı atlarının yemlenmesi ve bakımları da Büyükşehir ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, kayseri, Turizm, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

