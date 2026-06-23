Hürmüz Boğazı'ndan 11 Türk Gemisi Geçti - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'ndan 11 Türk Gemisi Geçti

Hürmüz Boğazı\'ndan 11 Türk Gemisi Geçti
23.06.2026 11:09
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Abdulkadir Uraloğlu, savaş süresince 11 Türk gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yaptığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Türk gemilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki gelişmeleri Bakanlık olarak takip ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hürmüz Boğazı'ndan 11 Türk Gemisi Geçti - Son Dakika

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