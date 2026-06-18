Hürmüz'de Tankerler Yeniden Görünür Oldu - Son Dakika
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Hürmüz'de Tankerler Yeniden Görünür Oldu

Hürmüz\'de Tankerler Yeniden Görünür Oldu
18.06.2026 23:19
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Üç Suudi tanker, 2 ay sonra AIS üzerinden sinyal vermeye başladı, deniz trafiğinde normalleşme var.

Uluslararası deniz trafiğinin takip edildiği MarineTraffic platformu yetkilileri, iki aydan uzun süredir otomatik tanımlama sisteminde (AIS) görünmeyen Suudi Arabistan bandıralı petrol yüklü üç süper tankerin yeniden sinyal vermeye başladığını açıkladı.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde normalleşme işaretleri görülmeye başladı. Uluslararası deniz trafiğinin takip edildiği MarineTraffic platformunda yer alan verilere göre, Suudi Arabistan bandıralı petrol tankerleri uzun bir aranın ardından yeniden otomatik tanımlama sistemi (AIS) üzerinden görünür hale geldi.

AIS verilerine göre, Hürmüz Boğazı'nı geçtikten sonra iki aydan uzun süredir takip sinyalleri kapalı bulunan Jaham, Shaden ve Awtad adlı petrol yüklü üç Suudi Arabistan bandıralı süper tanker (VLCC), 18 Haziran itibarıyla yeniden sinyal vermeye başladı. MarineTraffic yetkilileri, bu gelişmenin tanker operatörlerinin Hürmüz Boğazı geçişlerinde yeniden temkinli şekilde görünürlük sağlamaya başladığına işaret ettiğini belirtti.

Shaden'in Japonya'nın Kiire limanına doğru seyrettiği, Awtad'ın ise Güney Kore'nin Ulsan limanına yöneldiği bildirildi. Jaham'ın varış noktasının ise henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Enerji piyasalarına ilişkin veri analizi sağlayan Kpler platformuna göre söz konusu üç süper tanker toplamda yaklaşık 6 milyon varil ham petrol taşıyor. - ATİNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hürmüz'de Tankerler Yeniden Görünür Oldu - Son Dakika

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