Hürok Mermer çalışanları Tavla Turnuvası'nda yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Hürok Mermer çalışanları Tavla Turnuvası'nda yarıştı

27.06.2022 09:10
Hürok Mermer çalışanları Tavla Turnuvası'nda yarıştı

Kütahya'da, Hürok Mermer çalışanları arasında düzenlenen geleneksel 'Tavla Turnuvası' kıran kıran geçen mücadelelere sahne oldu.

Kütahya'da, Hürok Mermer çalışanları arasında düzenlenen geleneksel 'Tavla Turnuvası' kıran kıran geçen mücadelelere sahne oldu.

Hürok Mermer Genel Müdürü Kemal Olçar, 3 gün devam eden turnuvaya 40 çalışanın katıldığını ifade etti. Olçar, "Çalışanlarımız olarak düzenlediğimiz turnuva sona erdi. Üç gün devam eden yarışmalar sonunda birinciliği Samed Savaş, ikinciliği Nurullah Aksoy, üçüncülüğü de Ömer Cem Akalınoğlu elde etti. Her yıl düzenlediğimiz turnuva bu yıl daha çekişmeli geçti. Turnuvaya katılan derece elde eden ve derece elde edemeyen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Derece elde eden 3 kişi ileri ki günlerde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Tavla Turnuvası'nda Hürok Mermer'i temsil edecek. Bizler, OSB'deki turnuvada da iddialı olacağız" dedi.

Hürok Mermer İnsan Kaynakları Müdürü Kübra Kızıklıoğlu da, turnuvadaki mücadeleleri sebebiyle katılımcılara teşekkür etti.(EFE-) - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Karakaya: 'Amacımız servis şoförlerini tek çatı altında toplamak' Karakaya: 'Amacımız servis şoförlerini tek çatı altında toplamak' Kütahya Hanımeli Derneği'nden İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi Kütahya Hanımeli Derneği'nden İstanbul, Bilecik, Söğüt ve Domaniç gezisi
Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hürok Mermer çalışanları Tavla Turnuvası'nda yarıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 09:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hürok Mermer çalışanları Tavla Turnuvası'nda yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement