Hürriyet Mahallesi'nde 2 kilometrelik hat yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde devam eden 2 kilometrelik asfalt yol çalışmasına katılarak kış gelmeden ihtiyaç olan yerlerde asfalt yol yapılacağını söyledi.

İhtiyaç olan her noktada gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Hürriyet Mahallesi'nde Asri Mezarlığın hemen karşısında bulunan Çamlıbel Caddesi'nde asfalt çalışması yaptık. Burada 2 kilometrelik bir yol çalışmamız devam ediyor. Kaldırımlar bitti. Ekiplerimiz ara sokaklara da girerek asfalt çalışmalarını yapıyor. Dolayısıyla kış gelmeden yapabileceğimiz kadar yolları yapıyoruz. Melikgazi olarak yol konusunda iddialıyız. Türkiye'de en fazla asfalt yol yapan belediyelerin başında geliyoruz. Özellikle pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarını biz fırsata çevirdik. 150 kilometre civarında asfalt dökmüştük. Bunu devam ettiriyoruz şu anda bitüm fiyatları düştüğü için son 1 ay içerisinde muazzam derecede bitüm çektik. İnşallah kış gelmeden ihtiyaç olan yerleri asfaltlayacağız ve kaldırımını yapacağız. Cenab-ı Allah birlik, beraberlik içerisinde hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.

Hürriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Nameli ise mahallesine yapılan yatırım ve hizmetler için Başkan Dr. Palancıoğlu ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ