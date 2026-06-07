Hürriyet Spor, Tekman Turnuvası'nın Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürriyet Spor, Tekman Turnuvası'nın Şampiyonu

Hürriyet Spor, Tekman Turnuvası\'nın Şampiyonu
07.06.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekman'da düzenlenen kaymakamlık kupasında Hürriyet Spor, finalde Akçakoca Spor'u 2-1 yenerek kazandı.

Tekman da düzenlenen kaymakamlık kupası Mustafa Çiftçi futbol turnuvasını Hürriyet spor kazandı.

Turnuvada finale kalan Hürriyet spor ile Akçakoca spor şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Müsabaka Hürriyet sporun 2- 1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Final maçı sonrası şampiyon takıma kupası Tekman kaymakamı Hüseyin Demirkol tarafından verildi.

Kupa törenine Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol'un yanı sıra Tekman AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Sarier, daire amirleri ve personelleri, takım taraftarları ve vatandaşlar katıldı. Tekman futbol sahasında oynan maç büyük bir coşku ile izlenirken öğrenciler tarafından halay gösterileri sergilendi.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol "İlçede iz bırakan değerli isimlerin hatırasını yaşatmayı amaçlayan turnuvalar serisinin ilki olma özelliği taşıyan hürriyet spora göstermiş olduğu performansı ile kendilerini tebrik ediyorum. Hedeflediğimiz turnuva ile mahallelerimiz arasında dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunu pekiştirmeyi amaçlarına ulaştık. Tribünlerde ise birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi en büyük temennimizdi. Tüm halkımızı bu coşkuya dahil ettik inşallah bundan sonraki yıllar da aynı coşkuyla devam ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Hürriyet, Futbol, Kültür, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hürriyet Spor, Tekman Turnuvası'nın Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
08:20
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
07:20
Türkiye tatilinde ilginç kriz Rus kadınlar birbirini eleştirdi
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
06:40
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme ABD iki İran İHA’sını düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü
06:01
Kolombiya karıştı Petro’nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Kolombiya karıştı! Petro'nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 09:36:49. #7.12#
SON DAKİKA: Hürriyet Spor, Tekman Turnuvası'nın Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.