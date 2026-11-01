Husilerin 2 yılı aşkın tuttuğu BM personeli öldü, Türk hesap verme çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Husilerin 2 yılı aşkın tuttuğu BM personeli öldü, Türk hesap verme çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husilerin 2 yılı aşkın süredir alıkoyduğu Yemenli BM personelinin gözaltında öldüğü bildirildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ailesine açıklama yapılmadığını belirterek Husilere tıbbi kayıtları açıklama ve sorumluların hesap vermesi çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından 2 yılı aşkın süredir alıkonulan Yemenli bir Birleşmiş Milletler (BM) personelinin gözaltında hayatını kaybettiği bildirildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, söz konusu personelin ölümünün nedeni ya da koşullarına dair ailesine hiçbir açıklama yapılmadığını belirterek, "Gerçeği bilmeyi hak ediyorlar. İhlallerden sorumlu olanlar hesap vermeli" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet, İran destekli Husiler tarafından 2 yılı aşkın süredir alıkonulan Yemenli BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) personeli Muhammed İbrahim eş-Şami'nin gözaltında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yemen İnsan Hakları Bakanı Meşdel Muhammed Ömer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eş-Şami'nin Husiler tarafından alıkonulduğu süre boyunca ailesiyle görüştürülmediğini ve yakınlarıyla iletişim kuramadığını belirterek, şüpheli ölümden Husilerin sorumlu olduğunu vurguladı. Ölüm koşullarının hala belirsizliğini koruduğuna ve eş-Şami'nin cenazesinin şu ana kadar ailesine teslim edilmediğine dikkat çeken Ömer, "Kaçırılan tüm kişilerin serbest bırakılması, eş-Şami'nin ölümünün ardındaki koşulların aydınlatılması, cenazesinin teslim edilmesinin sağlanması ve sorumlulardan hesap sorulması için daha kararlı ve etkili adımlar atılması çağrısında bulunuyoruz" dedi. Yaşanan gelişmeyi "facia" olarak niteleyen Ömer, bunun BM'nin kaçırılan çalışanlarının durumunu takip etme ve serbest bırakılmaları için baskı yapma konusunda yeterli çabayı göstermediğini ortaya koyduğunu aktardı.

BM'den Husilere şeffaflık çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise gelişmeyi doğrulayarak, "Muhammed'in ailesine, ölümünün nedeni ya da koşullarına dair hiçbir açıklama yapılmadı. Gerçeği bilmeyi hak ediyorlar" dedi. Husilere ilgili tüm tıbbi kayıtları, gözaltı bilgilerini ve kanıtları kamuoyuna açıklama ve ölüm nedeni konusunda bağımsız inceleme yapılmasına izin verme çağrısında bulunan Türk, "İhlallerden sorumlu olanlar hesap vermeli" ifadelerini kullandı. Türk, Husiler tarafından alıkonulan diğer BM ve sivil toplum çalışanlarının derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Husi baskınlarında birçok BM çalışanı alıkonulmuştu

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2024 yılının Haziran ayında gerçekleştirdikleri bir dizi baskında en az 13 BM personelini alıkoymuştu. OHCHR çalışanı Muhammed İbrahim eş-Şami'nin de bu sırada gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bildirilmişti. BM, son olarak 14 Ekim itibarıyla toplam 71 personelinin Husilere ait gözaltı merkezlerinde tutulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
La Liga’da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında... La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı Fenerbahçe’de yıldız isme büyük tepki İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
00:06
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
23:17
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti
Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
22:59
İlker Yağcıoğlu’ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
22:44
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 04:46:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Husilerin 2 yılı aşkın tuttuğu BM personeli öldü, Türk hesap verme çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android