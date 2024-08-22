Huzurevi Sakini Çin Salatalığı Yetiştirdi - Son Dakika
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Huzurevi Sakini Çin Salatalığı Yetiştirdi

Huzurevi Sakini Çin Salatalığı Yetiştirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki huzurevinde yaşayan Ali Süleymaniyelioğlu, Çin'den getirilen salatalık tohumlarını bahçeye ekti ve 60 santimetre uzunluğunda, 20 kilo ağırlığında Çin salatalığı yetiştirdi.

22.08.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde huzurevinde yaşayan Ali Süleymaniyelioğlu (78), kurum çalışanı aracılığıyla Çin'den getirilen salatalık tohumlarını huzurevi bahçesine ekti. Hızla büyüyen Çin salatalığı 60 santimetre uzunluğa, 20 kilo ağırlığa ulaştı.

SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi'nde eşiyle birlikte yaşayan 78 yaşındaki Ali Süleymaniyelioğlu, hobi olarak bahçede farklı bitkiler yetiştirmeye başladı. Aynı huzurevinde çalışan Kılıçarslan Kaval, Süleymaniyelioğlu'nun ilgisinden dolayı Çin'de yaşayan arkadaşından "Çin Salatalığı" tohumu getirtti. Süleymaniyelioğlu huzurevi bahçesine ektiği salatalık tohumlarını Kaval'ın da yardımıyla yetiştirdi. Hızla büyüyen Çin salatalığı 60 santimetre uzunluğunda, 20 kilo ağırlığına ulaştı.

Hem bahçıvan, hem de koro şefi

Aynı zamanda huzurevi sakinleri ile oluşturdukları koronun da şefliğini yapan Ali Süleymaniyelioğlu, salatalığının karşısında arkadaşlarıyla mini konser verdi. Farklı etkinliklerle günlerini geçirdiğini belirten Süleymaniyelioğlu, imkan bulduğu takdirde farklı meyve ve sebzelerde yetiştirmek istediğini söyledi.

"Farklı türlerde sebze ve meyve yetiştirmeyi düşünüyoruz"

Huzurevi sakini Ali Süleymaniyelioğlu, "Huzurevinde günlerimiz çok güzel geçiyor. Burada yaşayan arkadaşlarımızla beraber farklı etkinlikler yapıyoruz. Huzurevine gelirken, birçok bitkiyi evden getirerek hobi bahçesi oluşturdum. Bahçemiz büyüdü. Artık farklı bitkilerden fide yetiştirmeye başladım. Huzurevi çalışanı arkadaşımız Çin'den salatalık tohumu getirdi. İkimiz ektik ve yetiştirdik. Bildiğimiz salatalıklara benzemiyor, çünkü Çin salatalığı olarak geçiyor. Çok fazla büyümesiyle ünlü. İmkanımız olursa farklı türlerde sebze ve meyve yetiştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Huzurevi sakinlerimizle birlikte hoş vakit geçiriyoruz"

Huzurevi çalışanlarından Kılıçarslan Kaval (45) ise, "Amacımız farkındalık oluşturmak. Daha önce de dev balkabağı yetiştirmiştik. Büyüklüğü nedeniyle ulusal basında yer almıştı. Huzurevi sakinlerimizle birlikte hoş vakit geçiriyoruz. Birçok kişi hobilerini yapabiliyor. Ali amcam da bahçe işiyle uğraşınca benim dikkatimi çekti. Çin salatası tohumu getirerek beraber dikimini yaptık. Ali amca bu işte uzman olunca salatalığı yetiştirmeyi başardık. Amacımıza da ulaştık. İdaremiz de bize her zaman destek oldu" şeklinde konuştu.

Aynı huzurevinde 2016 yılında yetiştirilen 200 kilogramlık dev balkabağı da gündem olmuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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