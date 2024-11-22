Huzurevi sakinleri gençlik hayallerini paylaştı - Son Dakika
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Yerel

Huzurevi sakinleri gençlik hayallerini paylaştı

Huzurevi sakinleri gençlik hayallerini paylaştı

Bilecik'te huzurevi sakinleri '21 yaşına dönsen ne yapardın?' sorusuyla hayallerini anlattı.

22.11.2024 10:55
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Bilecik'te huzurevinde kalan sakinlere yöneltilen "21 yaşına dönsen ne yapardın" sorulara verilen cevaplar hem gülümsetti hem hüzünlendirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi, huzurevinde kalan yaşlı çınarlara, "21 yaşına dönsen ne yapardın" sorusu soruldu. Gençliğinde hem ekonomik hem toplumsal hem bireysel sebeplerle hayallerini erteleyen, hayallerinden tümüyle vazgeçen pek çok insan yıllar sonra bunun pişmanlığını yaşıyor. 76 yaşındaki Ömer amca "Oto atölyesi açmak isterdim" derken, Ali Tarhan, "Ziraat bahçesi içerisine bin bir çeşit bitki yetiştirmek isterdim", 70 yaşındaki Emine teyze ise, "Musiki sanatçısı olmak isterdim" dedi. 76 yaşındaki Mestan amca "İmam olmak isterdim" diye cevap verirken, 82 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, "Uçak kullanmak isterdim" cevabını verdi. 74 yaşındaki Ahmet amca ise; "Dünya güreş şampiyonu olmak isterdim" derken, 70 yaşındaki Vasviye teyzenin "Okumak isterdim" cevabı ise görenleri duygulandırdı.

Gençlik yaşamının kıymetinin bilinmesi ve yaşlı insanlara hayallerinin hatırlatılması amacıyla yapılan çalışma gençlere de örnek oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gençlik, bilecik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Huzurevi sakinleri gençlik hayallerini paylaştı - Son Dakika

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