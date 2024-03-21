Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan bireyler ile iftar yaptı.
Ramazan ayının bereketini büyükler ile aynı sofrada paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dr. İdris Akbıyık, "Ramazan ayı rahmet, mağfiret, yardımlaşma, sevgi ve huzur ayı. Bugün biz bu huzuru siz kıymetli büyüklerimizle aynı sofralarda iftar yaparken bulduk. Allah sizlerden razı olsun, sizleri başımızdan eksik etmesin. Devletimizin tüm kurumları sizin huzurunuz, iyiliğiniz, mutluluğunuz için seferber. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde siz kıymetli büyüklerimiz, şehit yakınlarımız ve engelli vatandaşlarımız için tüm kurumlarımız güzel hizmetler yapmakta ve her türlü imkanı sağlamaktadır. Her şey sizlerin huzuru, sağlığı ve mutluluğu için. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, ellerinizden öpüyorum" dedi.
İftar Programına Vali Dr. İdris Akbıyık ve Eşi Sevim Akbıyık'ın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve eşi, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ve eşi ile İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve eşi katıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Huzurevi sakinleri ile iftar - Son Dakika
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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