Huzurevi Sakinlerinden Coşkulu Eğlence

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki huzurevi sakinleri, düzenlenen eğlencede gençlere taş çıkartırcasına eğlendi.

Pelitköy Mahallesi sahilinde yer alan Sahil Huzurevi'ndeki yaşlılar için düzenlenen yıl eğlencesi ilgi gördü. Huzurevinde kalan 90 kişi, görevlilerle birlikte dans edip, zeybek ve erik dalı oynadı. Huzurevinin bahçesinde bir araya gelen yaşlılar, pisti hiç boş bırakmadı.

Dünya nüfusunun yaşlandığını kaydeden huzurevi kurucusu Gaye Öz Esmeray, "Bu gün birinci yıl buluşmamızda büyüklerimizle beraber güzel bir gün geçirdik. Yaşlanmanın ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar şanslı olduğumuzun altınını çizmek için bugün bizimle beraber bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Çünkü, dünya nüfusu gittikçe yaşlanıyor. ve bu tür merkezlerin önemi gittikçe artmaya devam edecek. Bizler de meslek profesyonelleri olarak bunun altını çiziyoruz. ve bu etkinliklerimize her geçen gün yenilerini katarak yaşlıların, yaşlanmayla beraber aslında aktif hayatlarına devam ettiğinin altını çizmeye devam edeceğiz. Bu etkinlik de bugün bunun çok güzel bir örneği oldu" diye konuştu.

Emekli öğretmen Yüksel Ceylan da, "Bugün güzel bir etkinlik yapıldı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklere bizim gerçekten ihtiyacımız vardı. Bazı arkadaşların istekleri oluyor. Örneğin konserler, sinema filmleri veya başka diğer etkinlikler. Bu tür etkinliklerden gerçekten faydalanıyoruz. Tekrar yapanlara çok teşekkür ederim" dedi.

Ev hanımı Yüksel Seçkin ise, "Bugün eğlence çok güzeldi. Müdürlerimiz ve çalışanlarımız bizi mutlu etmek için çok yoruldular. Bu tip eğlenceler ayda bir olursa hepimiz mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen Neval Yaman da, "Eğlenceden çok memnun oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ayda bir tekrarlanması ya da farklı sinema, konser gibi etkinlikler düzenlenmesi bizi daha da mutlu eder" dedi. - BALIKESİR