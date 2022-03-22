Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü - Son Dakika
Üye Girişi

Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü

22.03.2022 15:24
Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Öğle yemeğini birlikte yiyen huzurevi sakinleri, ardından canlı müzik eşliğinde çiftetelli oynayarak stres attı.

Pandemi döneminde aldığı tedbirlerle Dünya Sağlık Örgütü'nün takdirini alan Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, kısıtlamaların hafiflemesiyle birlikte sosyal aktivitelere yeniden başladı. Düzenlenen gezi turlarıyla kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen huzurevi sakinleri, bu kez eğlence dolu bir gün geçirdi. Nilüfer Belediyesi'nin, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği etkinliğe katılan huzurevi sakinleri, keyifli bir gün geçirdi. Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Engin Yener ile Remzi Çınar da katılarak, huzurevi sakinlerinin eğlencesine ortak oldu.

Öğle yemeği ile başlayan etkinlikte Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası da, hareketli ritimleriyle ortama renk kattı. Hübeyya Arun'un sahne aldığı bu özel günde, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri de mikrofonu eline alıp şarkılar söyledi. Çiftetelli oynayıp göbek atan huzurevi sakinleri, gönüllerince eğlendi. Etkinliğin sonunda, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nin 94 yaşındaki sakinleri için alkışlar eşliğinde pasta kesildi. - BURSA

Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü
Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü
Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü
Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü

YORUMLAR
500
Başkan Atabay, Didim Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi Başkan Atabay, Didim Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi Karaman Valisi Alpaslan Işık, huzurevi ziyareti Karaman Valisi Alpaslan Işık, huzurevi ziyareti

nilüfer belediyesi, Huzurevi, Pandemi, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:31:13. #1.11#
SON DAKİKA: Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement