Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü - Son Dakika
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Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü

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Denizli'de kazı çalışmaları süren Loadikya Antik Kenti'nde Yunan mitolojisinde temizlik ve sağlık tanrıçası Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Antik kentte yapılan çalışmalar kapsamında Hygieia'nın heykel başı bulundu ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Loadikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek tarafından paylaşıldı. Hygieia heykel ve rölieflerde genellikle bir elinde yılan diğer elinde kase ile tasvir edilir.

21.05.2024 10:59
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Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü

DENİZLİ - Denizli'de kazı çalışmaları süren Loadikya Antik Kenti'nde Yunan mitolojisinde temizlik ve sağlık tanrıçası Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Denizli'de kazı çalışmaları süren Laodikya Antik Kenti'nde yeni bir eser daha ortaya çıktı. Antik kentte yapılan çalışmalar kapsamında Yunan ve Roma mitolojisinde tıp tanrısı Asklepios'un kızı olan sağlık ve temizlik tanrıçası Hygieia'nın heykel başı gün yüzüne çıkarıldı.

2 bin 100 yıl ortaya çıkan bu heykel başını Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Loadikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Laodikeia'da 2 bin 100 yıl sonra güneş ve bizimle Hygieia'nın buluşması" notuyla paylaştı. Ayrıca Hygieia heykel ve rölieflerde genellikle bir elinde yılan diğer elinde kase ile tasvir edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hygieia\'nın başı 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü - Son Dakika

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