Hz. Ali Camii Erzurum'da Dualarla Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Hz. Ali Camii Erzurum'da Dualarla Açıldı

Hz. Ali Camii Erzurum\'da Dualarla Açıldı

Hayırsever iş insanı Musa Şimşek tarafından yaptırılan Hz. Ali Camii, Erzurum'da dualar eşliğinde ibadete açıldı. Açılış töreninde çeşitli yetkililer ve vatandaşlar bir araya geldi.

17.01.2025 09:27  Güncelleme: 09:29
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Erzurum'da hayırsever iş adamı Musa Şimşek'in yaptırdığı Hz. Ali Camii dualarla ibadete açıldı.

Erzurumlu hayırsever iş insanı Musa Şimşek tarafından yaptırılan Hz. Ali Camii, Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın yaptırdığı dua ile ibadete açıldı. Yakutiye İlçesi Hz. Ali Camii'nin kurdele kesiminde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, önceki Dönem Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı İdris Güllüce, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Reisu'l-kurra Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, ilçe müftüleri, mahalle sakinleri ve vatandaşların duaları ile ibadete açıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, "Güzel bir hayrın açılışında bir aradayız. Ancak gönlü güzel insanlar böyle işleri yapabilir. Allah sayılarını arttırsın. Allah hayırlarını kabul etsin. Hayırsever kardeşimiz Musa Şimşek'e, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin." dedi .

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can ise, "Rabbimize ne kadar şükretsek azdır ki, bu caminin banisinin gönlüne hayır yapma duygusunu, sevgisini koyan Mevlamız, nice hayır ehli insanların bu duyguyu, bu heyecanı kalplerinde yeşertiyor, ondan sonra da böyle güzel eserler meydana geliyor. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Camiler, yeryüzünde Kabe-i Muazzama'nın birer şubesidir. Bugün Kabe'nin bir şubesini daha yeniden imar etmenin, inşa etmenin, aktif hale getirmenin heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. Hz. Ali Camiimiz, erkeğiyle kadınıyla genciyle ihtiyarıyla herkese yani toplumun tüm kesimlerine hizmet edecektir. Camimizin cemaati bol olsun inşallah. Allah hayrınızı kabul etsin." dedi.

Hayırsever İş İnsan Musa Şimşek ise, 'Uzun zaman gerçekleşmesini istediğimiz Hz. Ali Camii Erzurum'a hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Allah herkesten razı olsun. " şeklinde konuştu.

Valimiz Sayın Çiftçi, Hz. Ali Camii'nin yapımını üstlenen Ahmetoğulları Grup adına Musa Şimşek'e takdir belgesi takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hz. Ali Camii Erzurum'da Dualarla Açıldı - Son Dakika

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