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Hz. Mevlana Dilovası'nda anıldı - Son Dakika

Hz. Mevlana Dilovası'nda anıldı

27.12.2021 09:44
Hz. Mevlana Dilovası'nda anıldı

Hz. Mevlana'nın 748. vuslat yıldönümü dolayısıyla Dilovası Belediyesi tarafından "Vuslat Gecesi" düzenlendi.

Hz. Mevlana'nın 748. vuslat yıldönümü dolayısıyla Dilovası Belediyesi tarafından "Vuslat Gecesi" düzenlendi.

Dilovası Belediyesi ve Dilovası Müftülüğü tarafından organize edilen "Vuslat Gecesi", Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İlçe Müftüsü Recep Apaydın ve vatandaşlar katıldı. Çardaktepe Cami İmamı Sebahattin Horoz'un Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, sinevizyon ile devam etti.

Programda konuşan Başkan Şayir, "Mevlana hazretlerinin 748 yıl önce hayata gözlerini yumduğu geceyi bir son olarak görmüyoruz. Aksine yeniden doğuş ve diriliş günü olarak görüyoruz. Bizde bugünün anlamına binaen bu vuslat gününde halkımızla birlikte böyle bir etkinlikte bir araya gelmek istedik. Bizde, vuslat gecesinde yüreklerimizi bir araya getirerek sevginin, aşkın ve muhabbetin meşalesini yüceltmek istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Hz. Mevlana Dilovası'nda anıldı
Hz. Mevlana Dilovası'nda anıldı

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Hamza Şayir, Hisarcık, Dilovası, mevlana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hz. Mevlana Dilovası'nda anıldı - Son Dakika


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