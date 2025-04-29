I. Ankara Tahkim Günü Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

I. Ankara Tahkim Günü Sempozyumu Düzenlendi

I. Ankara Tahkim Günü Sempozyumu Düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde, tahkim ve uyuşmazlık çözümleri üzerine sempozyum yapıldı.

29.04.2025 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) destekleriyle, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde "I. Ankara Tahkim Günü" sempozyumu düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası'nın da destekleriyle, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türk Tahkim Akademisi iş birliğiyle, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde "I. Ankara Tahkim Günü" sempozyumu gerçekleşti. ATO Başkanı Gürsel Baran, sempozyuma katıldı ve açılış konuşması yaptı.

"Ticari bağlantılarımızı kurarken güvencede olmak isteriz"

Baran yaptığı konuşmada, iş dünyasının ihtiyacı olan en önemli konulardan birinin adil, hızlı ve etkin uyuşmazlık çözüm mekanizmaları olduğunu belirterek, "Bu noktada, klasik yargı süreçlerine kıyasla, daha esnek ve tarafların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen bir alternatif çözüm yolu olarak, tahkim öne çıkıyor. Tahkim müessesesi, ticaretin özüyle de uyum içinde olan bir sistem. Ticaret, her zaman güven, diyalog ve iyi ilişkiler üzerinden ilerlemeyi gerektiren bir alan ve biz, iş insanları olarak, ticari bağlantılarımızı kurarken güvende ve güvencede olmak isteriz. Gelişmiş ekonomilerde ticari uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 75'inin tahkim gibi, alternatif uyuşmazlık yöntemleriyle çözümlendiği biliniyor. Tahkim gibi alternatif çözüm yollarının yaygınlaştırılması, ticaret açısından güven ortamını artırırken, yatırımcılar açısından da ülkemizin cazibesini artıracak bir unsur" dedi.

"Müzakere desteğini de üyelerimize sağlamaya başladık"

Ankara Ticaret Odası'nın ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarına yönelik çalışmalarına da değinen Baran, "Hukuk sistemimiz, klasik yargılamaların yanı sıra alternatif çözüm yollarını destekliyor. Bu da ülkemizdeki yatırım iklimini geliştiren unsurların başında yer alıyor. Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerimizin ticaretini ve ihracatını geliştirmeye yönelik çalışmalarımızın yanı sıra, Odamız bünyesinde kurduğumuz Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile de üyelerimize hizmet veriyoruz. Merkezimiz, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile birlikte, üyelerimizin ticari, tüketici, fikri ve sınai haklar, kira, hizmet, eser ve iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak üzere hizmet yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde, Ankara Ticaret Odası olarak TOBB UYUM ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, müzakere desteğini de üyelerimize sağlamaya başladık" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum "Tahkime Elverişlilik ve Tahkim Sözleşmesi", "Tahkim Yargılaması ve Güncel Gelişmeler", "Hakem Kararlarının İptali" başlıklı üç oturumla devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Sempozyum, Politika, Ekonomi, ankara, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel I. Ankara Tahkim Günü Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:26
Acun Ilıcalı’ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
Acun Ilıcalı'ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:41:10. #7.13#
SON DAKİKA: I. Ankara Tahkim Günü Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.