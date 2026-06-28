İ Erzurum'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika
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İ Erzurum'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

İ Erzurum\'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş
28.06.2026 09:23
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Erzurum'da sağlık çalışanları ve vatandaşlar, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüşün 137'nci haftasında bir araya geldi.

Lalapaşa Camii önünde toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

"Bir ümmet cephesine dönüştü"

Yürüyüş kapsamında grup adına açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Ceviz, yürüyüşlerin ilk olarak hekimlerle başladığını ve zamanla daha geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

Ceviz, "Hekimlerle başlayan bu yürüyüşümüz dalga dalga büyüdü, sağlık çalışanı olmayan ama aynı derdi, aynı imanı taşıyan gönüllü dostlarımızla kocaman bir aileye, bir ümmet cephesine dönüştü elhamdülillah. Kardeşlerim, birileri bize hala Gazze'den size ne diyor? Birileri ateşkes oldu diye bu soykırımı unutturmaya, bizi rehavete sürüklemeye çalışıyor. Herkes duysun ki ve bilsin ki bu dava haklı ile haksızın, siyah ile beyazın savaşıdır. Zulüm karşısında sessizlik, tarafsızlık değil, zulmü bizzat desteklemektir. Herkesi ama herkesi ilgilendiren bir meseledir bu" ifadelerini kullandı.

"Boykota, duaya ve yardıma devam etmeliyiz"

Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini belirten Ceviz, müslümanların boykot, dua ve yardım faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini ifade ederek, "Ey insan, eğer Müslümansan, canı hayasızca katledilen, namusu çiğnenen senin öz din kardeşindir. Müslümanlar olarak vaktimizi dünyalık işlerle zayi edemeyiz. Ömür boyu bir adım geri atmadan boykota, duaya ve maddi yardıma devam etmeliyiz. Bu katliamı çokça hatırlayıp hayatımızı onurlu bir duruşla şekillendirmeliyiz. Çocuklarımıza yaşananları öğretip yeni nesli bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Filistin'in işgal edildiğini, İsrail'in bir terör devleti olduğunu anlatmalıyız onlara" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, dua ederek programı sonlandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İ Erzurum'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika

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