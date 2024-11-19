İBB Başkanı İmamoğlu\'na Tepki: Otopark Yıkıldı, Mumyalanmış Köpek Balığı Yakıldı

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İstanbul Beylikdüzü'nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanıyken kullanımı için söz verdiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi alanı 3 yıl önce Yaşam Vadisine katılarak çay bahçesine dönüştürülmüştü. Belediye ekipleri bu kez ise metrekare değeri 200 bin liradan başlayan aynı tesise ait otopark alanının değerini bin 500 liradan göstererek yıktı. İtiraz mahkemesinin sürecinin devam etmesine rağmen yıkımın gerçekleşmesine tepki gösteren Balıkçı Kenan Balcı, müzedeki mumyalanmış köpek balığına tiner dökerek yakarak yardım istedi.

İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri'ne ait olan parseli yol olarak alma karşılığında, tesis sahibi Kenan Balcı'ya ücretsiz olarak hizmet verdiği mumyalanmış balık müzesi için tahsis ettiği alanı geri alıp başkasına çay bahçesi olarak vermesiyle başlayan süreç devam ediyor. Tesise ait olan otopark alanının metrekare fiyatı 200 bin lira yerine bin 500 liraya kamusallaştırmak için açılan davanın üst mahkeme sonucu beklenmeden alan geçtiğimiz hafta belediye ekiplerince yıkıldı. Duruma tepki gösteren ve yıllardır mücadele ettiğine işaret eden Balcı, işletmesinin girişine bugün, İmamoğlu'na tepki gösteren afişler astı. Balcı, müzesinde bulunan köpek balığı mumyasına da tiner dökerek yaktı.

"İsteklerini yerine getirmedik diye bize zulüm üstüne zulüm yapıyor"

Duruma ilişkin konuşan Balcı, arazisinin daha önce yüzde 50'sini yol için verdiğini ifade ederek, "Bu kalan yüzde 50'sinin de 10 sene önce Ekrem İmamoğlu'nun isteği ile Anadolu Caddesi'nin bir şeridini halkımızın emrine ücretsiz olarak vermişiz. Ekrem İmamoğlu o dönemde dedi ki, 'Kenan abi sen zarar görmeyeceksin. Sana buradan yolu alıyoruz ama değişik yerden yer vereceğiz'. Bizde lafına inanarak bunu verdik. Sonradan kötü istekleri oldu yanlış istekleri oldu. O isteklerini yerine getirmedik diye bize zulüm üstüne zulüm yapıyor. Anadolu Caddesi Beylikdüzü'nün kalbinde. Burasının metrekaresi 200 bin lira ile 300 bin lira arasındadır. Bilirkişilere müdürlere baskı yaparak yalnız bin 500 liraya kamulaştırıyorum diyor. Ona da tamam diyoruz. Olay üst mahkemede mahkeme devam ederken geldi otoparkımızı perişan hale getirdi yıktırdı" dedi.

"İmamoğlu bir esnafla uğraşacağına İstanbul'un sorunlarıyla uğraşsın"

'Yol geçecek' denilen alanın büyüklüğünün 800 metre kare olduğunu söyleyen Balcı, "Bizden kamusallaştırıyorsun ama yine 20 tane daha parsel var. O parsellerin tamamını da bin 500 liraya kamusallaştıracaksın ki 24 metrelik yol açılabilsin. O 20 tane dediğimiz arazilerden birisi milletvekilininmiş birisi diğerinin tanıdığıymış kimsenin arsasını istimlak etmeden bize kasıtlı olarak vurdukça vuruyor. Ayrıca 2021 yılında tapulu olan müzemizi de yıktı. Bir bölümü de kiralıktı. Yanlış belgelerle haksız belgelerle yerimizi yıktı. Orada 700 metre tapulu yerimiz var o tapulu yerimizi bir milletvekiline çay bahçesi yapmak için peşkeş çekmiştir. Ekrem İmamoğlu devletin malına çöküyor. Şimdi bizim gibi esnaf malına da çökmeye devam ediyor. Hiçbir eksiğimiz yok bize etmedikleri zulüm kalmadı. Beni defalarca mahkemeye verdi hapse attırmak için. Hakimimiz savcımız belgeleri görünce davaları reddetti. İmamoğlu bir esnafla uğraşacağına İstanbul'un sorunlarıyla uğraşsın" diye konuştu. - İSTANBUL