İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum'daki saldırı davası ertelendi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum'daki saldırı davası ertelendi

İBB Başkanı İmamoğlu\'nun Erzurum\'daki saldırı davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıyla ilgili dava ertelendi. Dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.

29.04.2024 16:22  Güncelleme: 16:34
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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erzurum'da gerçekleştirdiği 'Halk Buluşması' sırasında uğradığı taşlı saldırıyla ilgili davanın 4. duruşması, Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 28 sanığın yargılandığı dava, 24 Haziran'a ertelenirken, dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erzurum'da gerçekleştirdiği 'Halk Buluşması' sırasında uğradığı taşlı saldırıyla ilgili davaya bugün Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın dördüncü duruşmasına, müşteki avukatları ile bazı sanıklar katıldı. Taşlı saldırıya ilişkin yargılanan bazı sanıklar, Cumhuriyet savcılığında verdikleri ifadelerini tekrarladı.

İFADESİ ALINAMAYAN 2 SANIK BEKLENİYOR

İmamoğlu'nun avukatlarından Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, müvekkillerinin talimatla dinlenilmesinden vazgeçilmesini, ifade vermeye gelmeyen sanıklar hakkında ise yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum mitingi sırasındaki taşlı saldırıda yaralanan 13 yaşındaki Y.N.'nin avukatı ise saldıranların kasten hareket ettiklerini belirterek, başta müvekkili olmak üzere oradaki kişilerin yaralanmasına yol açacak girişimlerde bulundukları için sanıkların hepsinden şikayetçi olduklarını ve ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Haziran'a erteledi. Mahkeme ayrıca dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Dosya kapsamında henüz dinlenilmeyen iki sanığın ifadesinin alınması halinde 24 Haziran'da yapılacak duruşmanın karar duruşması olacağı belirtildi.

28 SANIK HAKKINDA 2 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Barış S., Cengiz E., Şenol Ç., Abdulhakim U. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis; Ahmet K., Doğukan K., Enes Y., Emrah T., Abdullah A., Dursun P., Ferdi S., Furkan K., Muhammed Haktan S., Muhammet Emin Ö., Oğuzhan U., Osman K., Ömür K., Serhat K., Serhat M., Soner H., Vefa Ö., Yakup Emre A., Muhammed Ç., Muhammed K., Muhammed Akif K. ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme, daha önce 28 sanık hakkındaki adli kontrol kararını kaldırmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum'daki saldırı davası ertelendi - Son Dakika

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