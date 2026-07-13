İBB personeli özlük ve sosyal hakları için Saraçhane'de toplandı - Son Dakika
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İBB personeli özlük ve sosyal hakları için Saraçhane'de toplandı

İBB personeli özlük ve sosyal hakları için Saraçhane\'de toplandı
13.07.2026 14:12  Güncelleme: 14:14
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, mali ve sosyal hak talepleriyle Saraçhane'de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, adalet ve hak ettikleri toplu iş sözleşmesinin verilmesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan çalışanlar, özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla Saraçhane'de bir araya geldi. Grup adına konuşan Sezgin Sevinç, "İstanbul'un yükünü omuzlayan İBB emekçileri, ayrıcalık değil, sürekli sahada, alanda, meydanlarda bahsedilen adaleti istiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan onlarca belediye çalışanı, şartlarının iyileştirilmesi, mali ve sosyal haklarının yeniden düzenlenmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Saraçhane parkında bir araya gelen onlarca İBB personeli ellerinde pankart ve dövizlerle başkanlık binası önüne yürüyerek slogan ve ıslıklarla duruma tepki gösterdi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu emekçilerinin hak ettiği hakları hep beraber alacağız"

Grup adına konuşan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, "Bugün burada yalnızca sosyal denge sözleşmesini konuşmak için değil, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için toplandık. Bugün burada 32 yıl sonra yetkili sendika olmanın gururuyla toplanmış bulunuyoruz. 32 yıl sonra bizleri yetkili kılan tüm emekçilerine teşekkür ediyoruz. Bizler, sizlerin desteği ve kararlı mücadelesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu emekçilerinin hak ettiği hakları hep beraber alacağız. Taleplerimiz gayet makul ve gerçekçi olmasına rağmen her defasında zimmet ve soruşturma bahaneleri ile hakkımız olan toplu iş sözleşmemiz, hakkımız olan ikramiyelerimiz verilmemekte, sümenaltı edilmekte. İlçe belediyelerde ya da diğer illerde ödenen kat be kat toplu ikramiyelere zimmet çıkmazken, Türkiye'nin en büyük belediyesinin zimmet ve yargı bahanelerinin arkasına saklanmasını asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Düşük toplu iş sözleşmesini kabul etmiyoruz"

Sevinç, uykusuz gecelerde fedakarca çalışan emekçiler olarak yardıma gittikleri illerden daha düşük toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerine belirterek, " Bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak sadece 16 milyon İstanbulluya hizmet eden emekçiler değiliz. Ülkemizin neresinde deprem, sel, yangın ya da başka bir afet yaşansa ilk yola çıkan, müdahale eden kişileriz. Enkaz başında, alevlerin içinde, yağmur, çamur demeden, uykusuz gecelerde fedakarca çalışan emekçiler olarak yardıma gittiğimiz illerden daha düşük toplu iş sözleşmesini kabul etmiyoruz. İstanbul'un yükünü omuzlayan İBB emekçileri, ayrıcalık değil, sürekli sahada, alanda, meydanlarda bahsedilen adaleti istiyor. Hiç kimse biz emekçilerin alın terini, çocuklarımızın rızkını siyasi tartışmaların bedeli haline getiremez. Ramazan ayında evine iki ramazan kolisi götüren emekçinin hakkına göz dikenlere yazıklar olsun. Kurban Bayramı'nda dini vecibesini yerine getirmek için kurban kesen emekçinin ikramiyesine göz dikenlere yazıklar olsun. Çocuklarımızın rızkına göz dikenlere yazıklar olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İBB personeli özlük ve sosyal hakları için Saraçhane'de toplandı - Son Dakika

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