İBB'den Sokak Hayvanları İçin Yeni Bakım Evi - Son Dakika
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İBB'den Sokak Hayvanları İçin Yeni Bakım Evi

İBB\'den Sokak Hayvanları İçin Yeni Bakım Evi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe ve Ataşehir belediyeleriyle birlikte sokak hayvanlarına yönelik bir bakım evi kurma çalışmalarına başladı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, projeyle hayvanların sağlığı ve korunması amacını vurguladı.

23.09.2024 16:44  Güncelleme: 16:48
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe ve Ataşehir belediyeleriyle birlikte hayvan bakım evi kurmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda belediyelerin ortak kullanabileceği alanla ilgili açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Bu projeyle, sokak hayvanlarının sağlığı, bakımı ve korunmasına yönelik çalışmalarımızla can dostlarımıza daha iyi yaşam şartları sunmayı hedefliyor, bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Maltepe Belediyesi, sokaktaki can dostları için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İBB ve Ataşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayvan bakım evi kurulması için çalışmalara başlandı. Maltepe ile Ataşehir ilçe sınırlarında kurulacak olan bakım evinin arazisinde de inceleme yapıldı. İncelemeye Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Tarımsal Daire Başkanı Ahmet Atalık, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kara, İBB Veteriner İşleri Müdürü Fevzi Karaağaç, Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Caner Yıldırım ve yetkililer katıldı.

Köymen: "Sokak hayvanlarına daha iyi şartlar sunacağız"

Alanda yetkililerle birlikte incelemede bulunan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Bu projeyle, sokak hayvanlarının sağlığı, bakımı ve korunmasına yönelik çalışmalarımızla can dostlarımıza daha iyi yaşam şartları sunmayı hedefliyor, bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Köymen, alanla ilgili modüler sistemden faydalanacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Hayvan severleri getireceksiniz buraya, belki gönüllü besleme yapacaklar. Bir kontrol veya sahiplenme merkezi yapacaksınız, bir çeşit sosyal tesis olacak burası. Dolayısıyla burada kapalı ve açık mekanlar olacak. O yüzden biz zaten modüler bir sistemden bahsediyoruz. Bu modüler sistemden neyi kastettiğimizi şöyle özetleyeyim. Burada ormanlık alanın içerisine betonarme yapılmasın diye ilkesel bir yaklaşım var. Dolayısıyla buradaki modüler sistem, çatı sisteminden bağımsız olacak ki, her modüler sistemde istediğiniz çatı sistemini yapabilirsiniz. Modüler sistem dediğimiz şey sadece hafif çelik ya da prefabrik bir şey anlamına gelmiyor. Burada istediğimiz şekilde ek ünitelerle büyütebileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Burada modüler olmasının sebebi ağaçlık bir alanda çalışma yapmamız. Bu, o modülleri ağaçların yerleşim planına göre istediğimiz gibi revize edebilmemizle ilgili bir durumu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İBB'den Sokak Hayvanları İçin Yeni Bakım Evi - Son Dakika

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