İBB Başkanvekili Aslan son durumu paylaştı: "İstanbul\'un her tarafını anlık izliyoruz, 3 bin 492 aracımız sahada"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. "İstanbul'un her tarafını anlık olarak izliyoruz, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" diyen Aslan, sahada şu anda 3 bin 492 aracın ve 170 traktörün kesintisiz çalıştığını, köy yolları dahil tüm güzergahların açık tutulduğunu açıkladı. Mevcut trafik yoğunluğunun normalin altında bir seviyede seyrettiğini belirten Aslan, gerçek durumu, "Şu an trafik yoğunluğu yüzde 51 civarında. Okulların kapalı olduğu bir günde, bu normalin oldukça altında bir oran" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kentte etkili olan alan yoğun kar yağışına karşı yürütülen mücadele çalışmalarını koordine etmek ve son durumu yerinden değerlendirmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmalar ve toplu ulaşımla ilgili ekiplerden bilgi alan Aslan ardından meteorolojik gelişmeler, ekiplerin sahada yürüttüğü operasyonlar, toplu taşıma sisteminin işleyişi ve alınan tedbirler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Kar yağışı aralıklarla devam edecek

Kar yağışının sabah saat 05.00 itibariyle yeniden kuvvetlendiğini belirten Aslan, "Gün içinde de aralıklarla kar yağışının devam etmesini bekliyoruz" diyerek İstanbulluları tedbiri elden bırakmamaya çağırdı. Yağış nedeniyle okulların kapalı olduğunu hatırlatan Aslan, bu durumun trafik yoğunluğunu olumlu etkilediğini, normalde yüzde 85-90 seviyelerinde seyreden trafiğin, saat 10.00 itibariyle yüzde 54 civarında seyrettiğini açıkladı.

Aylar öncesinden başlayan hazırlık ve koordinasyon

Aslan, İBB'nin kar yağışına karşı aylar öncesinden başlayan titiz bir hazırlık süreci yürüttüğünü vurguladı. "Aslında biz yaklaşık Kasım ayından beri hazırlanıyoruz. Defalarca kez toplantılar yaptık. Valiliğimize toplantılar yaptık. Karayolları Genel Müdürlüğü'yle bağlantıya geçtik" diyen Aslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir ve daire başkanları önderliğinde çeşitli kurumlarla istişare halinde bugüne hazırlandıklarını, küçük ve büyük ölçekli tatbikatlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Anlık olarak İstanbul'u izliyoruz"

Hazırlıkların merkezinde AKOM'un bulunduğunu belirten Aslan, "Bütün çalışma arkadaşlarımız burada. Anlık olarak İstanbul'u izliyoruz. Sadece ana arterleri ve İBB'nin açması gereken yolları değil TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki olası sıkışıklıklara karşı desteğimizi de sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahada 11 bin personel ve binlerce araçla kesintisiz mücadele

Sahada yürütülen operasyonların boyutuna ilişkin veriler paylaşan Aslan, tek merkezden yönetilen mücadeleyi "Öncelikli olmak üzere kaldırımlar, toplu taşıma çevreleri ve kritik noktalar sürekli açık tutuluyor. Küreme, tuzlama ve gerekli tüm müdahaleler aralıksız sürdürülüyor Bugün itibariyle, yani şu an itibariyle 11 binin üzerinde personelimiz, 3 bin 400 üzerinde araç ve iş makinemiz görev yapıyor. 100 binlerce ton tuz ve solüsyon kapasitemizle çalışıyoruz" sözleriyle paylaştı. Yapılan hazırlıkların meyvesini verdiğini, şu ana kadar ciddi bir arıza veya kapanma ile karşılaşmadıklarını ifade etti.

"Kış lastiği olmayan araçlar zorunlu olmadıkça yola çıkmamalı"

Toplu taşıma sistemine ilişkin bilgi veren Aslan, metro ve deniz ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadığını, ancak bazı tramvay ve otobüs hatlarında hava şartları nedeniyle gecikmeler olabildiğini kaydetti. Bu gecikmelerin asıl nedenini, "Bazı otobüs veya tramvay hatlarımızda hafif gecikmeler olabilir. Bunun asıl sebebi, yol açık ve kullanılmaya çalışılan binek araçlarda kış lastiği olmaması sebebiyle devamlı yolda hareketi sağlayamayınca orada etmek zorunda kalıyorlar. Ekiplerimiz büyük bir mücadeleyle oralara da müdahale ediyor ve şu an İstanbul'da herhangi bir kapalı nokta bulunmamaktadır" sözleriyle açıkladı.

"Kar yağışına ihtiyacımız var ama lütfen tedbirli olun"

Aslan, konuşmasında iklim krizi ve kuraklığa da değinerek, kar yağışının aslında bir ihtiyaç olduğunu, "Aslında kar yağışına sadece bizim değil, Türkiye'nin ihtiyacı var. İstanbul'un ihtiyacı var. Marmara Bölgesi'nin ihtiyacı var. Çünkü kuraklık ve iklim kriziyle karşı karşıyayız. Hem kar yağışı topraklarımızın bereketlenmesine sebep oluyor. Tarımla uğraşanlar için büyük umut" cümleleriyle ifade etti. Bu gerçeğin, tedbirsizliğe neden olmaması gerektiğinin altını çizen Aslan, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu:

"Kar yağışı ara ara sürecek. Kış lastiği olmayan araçlar lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasın. Hem kendi can güvenlikleri hem de şehir trafiğinin sağlığı açısından bu çok önemli... Mümkünse toplu taşıma araçlarımızı kullansınlar." - İSTANBUL