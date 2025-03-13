İBB Meclisi'nde Kapalı Pazar Alanının Tahsisi İptal Edildi - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde Kapalı Pazar Alanının Tahsisi İptal Edildi

İBB Meclisi\'nde Kapalı Pazar Alanının Tahsisi İptal Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi'ndeki 390 tezgahlı kapalı pazar alanının tahsisini iptal etti. Arnavutköy Belediyesi, iptal kararına tepki göstererek, halkın modern bir alışveriş alanından mahrum bırakıldığını savundu.

13.03.2025 13:01  Güncelleme: 13:10
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Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi'nin bodrum katında yer alan, 390 tezgahlı kapalı pazar alanının tahsisi, CHP'li Meclis Üyelerinin Oylarıyla İBB Meclisi'nde iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mart ayı toplantılarının ikinci oturumu Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi'nin bodrum katında yer alan ve 390 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanının tahsisinin iptali gündeme alındı. Daha önce 28 Kasım 2022 tarihinde İBB Meclisi kararıyla 10 yıllığına bedelsiz olarak Arnavutköy belediyesine tahsis edilen bu alanın, alınan yeni kararla iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan, söz konusu oturumda yaptığı konuşmada, "Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi, Arnavutköy Belediyesi ve İBB iş birliğiyle hayata geçirilen bir projedir. 2019 yılına kadar projenin %63'ü tamamlanmış, kalan %37'lik kısmı ise son 5 yıl içerisinde bitirilmiştir. Bu alan, başından itibaren pazar fonksiyonuna uygun bir şekilde projelendirilmiştir. Ancak ne yazık ki, tüm taleplerimize rağmen tahsis işlemi tamamlanmamış, Arnavutköy halkının kullanımına sunulamamıştır. Bugünkü raporda, buranın pazar fonksiyonuna uygun olmadığı yönünde bir ifade yer alıyor. Kat yüksekliği dahil tüm detayları pazar olarak projelendirilen bir yerin bu gerekçeyle iptal edilmesi, halkımızın mağduriyetini artırmaktadır. Sokak aralarında pazar alışverişi yapmak zorunda kalan vatandaşlarımız adına bu kararı doğru bulmuyor ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Oylama sonucunda, CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla pazar yerinin tahsisi iptal edildi. AK Partili meclis üyeleri, alınan karara red oyu verdi. Alınan karara tepki gösteren Arnavutköylüler ise kapalı pazar alanının geri verilmesini istiyor.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu "Vatandaşlarımızın modern ve güvenli bir alışveriş ortamına sahip olmasını önemsiyoruz. Alınan bu iptal kararının, Arnavutköy'de yaşayan insanların günlük yaşamına olumsuz yansımalar getirecektir. Bu bağlamda, söz konusu tahsisin yeniden yapılması gerektiğine inanıyor ve halkımızın menfaatlerini gözeterek Büyükşehir belediyesi tarafından yapılması gereken işlerin takipçisi olacağız. Algı siyasetini, reklam siyasetini bırakıp hizmet etmesi gereken İBB engel olmayı bırakıp vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmalıdır. Biz var gücümüzle Arnavutköylü hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İBB Meclisi'nde Kapalı Pazar Alanının Tahsisi İptal Edildi - Son Dakika

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