İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi 11. kez reddedildi - Son Dakika

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi teklifini bir kez daha gündemine getirdi. İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi 11. kez reddedildi.

İBB'nin daha önce 10 kez reddedilen 5 bin yeni taksi teklifi UKOME toplantısında yeniden görüşüldü. 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayan toplantıda yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında da kent genelinde hizmet veren 17 bin taksi sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi teklifini sundu. Teklif uzun tartışmaların ardından oy çokluğu ile reddedildi.

"Korsan taşımacıların belediyede toplu ulaşım hizmetleriyle görüştükleri belgelerle var"

Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Belediye başkanımızın 81 ilde hiçbir örneği olmayan hukuka ve kanunlara aykırı, kimi zaman şirketlere vereceğim, kimi zaman kiralık olarak vereceğim, kimi zaman kendimiz İETT gibi bir şirketle işleteceğimiz dediği 5 bin taksi kiralık artışını federasyon temsilcisi olarak benim dahil haberim yokken, bu tarz açıklamalarını sık sık duyuyoruz. Ayrıca korsan taşımacılık yaptıkları belediye kayıtlarına göre tespit edilen, diğer yandan Gezi Eylemlerinde provokatörlük yapan, otobüsleri yakıp, devletimizin aleyhine katil polis diye bağıran, duvara yazı yazan, devlet başkanlarımıza hakaret eden, en önemlisi bu kişiler hakkında 2018 yılında Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı tarafından soruşturma yürütülen bu korsan taşımacılar belediyemize gelerek toplu ulaşım hizmetlerinde görüştükleri burada fotoğraf ve belgelerle var. Ayrıca biz 52 bin taksi emekçisiyiz. Başkanımızın Gazeteci Ruşen Çakır'a ifade ettiği, geçenlerde İBB meclisinde de bu ses kayıtlarını dinledik. 20 bin gönüllü müfettişim olacak dediği kişiler bu devlet düşmanı korsanlar mıdır? Çünkü tweetlerinde ve sosyal medyalarında açıkça yazılı, diyorlar ki; 'İBB dedi ki şirket kurun, şirketimizi kurduk İBB bize taksi tahsisi yapacak.' 11 kez UKOME'ye gelmesindeki ısrar bu kişilere veya farklı gruplara verilmiş olan sözler midir?" dedi.

Taksi talebini 11. kez gündeme getirdiklerini belirten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise, "Bu zamana kadar taksi meselesi 11 kere gündeme geldi. Bundan sonra da 12. 13. 15 ve 25. kez de gündeme getireceğiz. Ulaşım için yapılan yatırım bütçemizin yüzde 41'ni oluşturuyor. 18 milyar 240 milyon lira bütçe ayırdık. Biz bu senede 5 buçuk milyon lira sübvansiyon yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL