İBB'nin Özel Halk Otobüsü Esnafına 5 Milyar Lira Borcu Var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısında İETT'nin 2024 yılı faaliyet raporu onaylandı. AK Parti İBB Eyüpsultan Meclis Üyesi Muhammet Çakır, "İBB'nin özel halk otobüsü esnafına 5 milyar lira borcu bulunmaktadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı 9'uncu seçim dönemi 2'inci Toplantısı yapıldı. Saraçhane'de İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında düzenlenen toplantı, meclis üyelerinin soru önergesi vermesiyle devam etti. Önergelerin verilmesinin ardından İETT Genel Müdürü İrfan Demet, meclis toplantısında İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 024 yılı faaliyet raporunu okudu.

Meclis toplantısında söz alan AK Parti İBB Eyüpsultan Meclis Üyesi Muhammet Çakır, "Konuşmama 12 Nisan'da Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse yoldan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2'si çocuk, 1 kişiye geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlamak istiyorum. Aynı gün yolda arızalanan eve geç dönmek zorunda kalan metrobüs hattında yürümek zorunda kalanlara ve kıymetli İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. CHP'li İBB yönetimimiz bir sistem tanıttı. Televizyonlarda, ana haberlerde çok büyük bir proje olarak tanıttıkları şoförlerin uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anlık tespit edebilen akıllı yazılım sistemi ürettiğinizi beyan ettiniz. Daha üzerinden iki ay geçmeden maalesef Yenibosna'da uykusuzluk dolayısıyla durağa dalan otobüsü gördük. Bu kazada iki vatandaşımızın can kaybına şahit olduk. CHP'li İBB'nin tanıttığı sesli uyarı sisteminin içinin boş olduğunu görmüş olduk. Bu sistem için harcanan tonlarca para büyük bir israfa dönüşerek İstanbulluların cebinden eridi, gitti. Geçen hafta cumartesi günü yaşanan kazayı göz önüne aldığımızda, bırakın muhtemel kaza sırasında şoförü uyaran sistem kurmayı, CHP'li İBB Yönetimi otobüsleri düz yolda süremiyor. Otobüsler birbirleriyle kaza yapıyorlar. Hem de metrobüs yolu gibi kimsenin girmediği bir yolda" şeklinde konuştu.

"İBB'nin özel halk otobüsü esnafına 5 milyar lira borcu bulunmaktadır"

"Geçtiğimiz dönem AK Parti Grubumuzun desteği ile İstanbul'da lastikli ulaşımı, meclisimiz bir karar aldı. Bu kararla lastik tekerli ulaşım İETT çatısı altında birleştirildi" diyen Çakır, "Karara göre İETT'nin ve özel halk otobüsleri gözden geçirilecekti. Her gün sabah beşte kontak açan, gece geç saatlere kadar alın teriyle çalışan özel halk otobüsü esnafının yaşadığı ekonomik zorlukları, ödeme sıkıntılarını ve gelecek kaygısını yakından görüyoruz. Ailelerin geçim kaynağı olan bu işi yapanların ne kadar zor durumda olduklarını her geçen gün biraz daha nasıl borç batağına saplandıklarını bizzat takip ediyoruz. İBB'nin özel halk otobüsü esnafına 5 milyar lira borcu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İETT'nin 2024 yılı faaliyet raporu 143 oyla kabul edildi, 74 de ret oyu kullanıldı. - İSTANBUL