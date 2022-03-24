İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi - Son Dakika
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İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

24.03.2022 00:57
İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) bugün görüşülen toplu ulaşıma yüzde 50'lik zam teklifi ve servis taşımacılığı ücretlerine 40'lık zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) bugün görüşülen toplu ulaşıma yüzde 50'lik zam teklifi ve servis taşımacılığı ücretlerine 40'lık zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısı bugün 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde saat 14.00'de başladı.

Toplantıda ilk olarak İstanbulkart ücretlerinde düzenleme teklif görüşüldü. İBB tarafından sunulan teklifte, 2009- 2022 yılları arasında verilen İstanbulkart sayısı incelendiğinde açık öğretim dahil üniversite öğrencilerinin toplamın yüzde 47'sini oluşturduğu kaydedildi. Öğrenci kartı tarifesi için 25 yaş altı sınırı getirilmesi teklifi ve standart tarifelerin öğrencilere 78 TL, 25-30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü için de 390 TL olması teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantıda daha sonra İBB yönetimi, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini sundu. Tam biletin 5.48 TL'den 8.22 TL'ye, taksi açılış ücretinin 7 TL'den 10.50 TL'ye, minibüs indi-bindi ücretinin 3.75 TL'den 5.63 TL'ye çıkarılması istendi. Bu zam teklifi de oy çokluğu ile reddedildi.

"İstanbul'da biraz suistimal ediliyor"

Toplantı sırasında yapılan zam tekliflerine yönelik değerlendirmede bulunan Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Öğrenci akbilini zaten 78 lira uyguluyoruz. Ancak bu, bir açık öğretim kaydı kolayca alınarak yapılabiliyor. Şu an İstanbul'da biraz suistimal ediliyor. Bunu değerlendiriyoruz ve açık öğretim kaydıyla bu hakkı elde ediyorlar. Gelir kaybına neden oluyorlar. Bu işletmeler açısından sorun oluyor. Alt komisyon demek bu sürecin 1 ay daha devam edecek olması demek" dedi. - İSTANBUL

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Türk Lirası, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi - Son Dakika


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