İBB Toplantısında 8+1 Taksi Düzenlemesi Reddi, Taksicilerden Tepki

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şubat ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda gündem maddelerinde yer alan 8+1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifinin oy çokluğuyla reddedilmesine taksiciler tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şubat ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapıldı. 32 gündem maddesinden oluşan toplantıda Sultangazi ilçesi, Habipler-Sultançiftliği Yolu Yanyol Revize Projesi, güvenli ilkokul bölgeleri yönergesi, toplu taşıma aracı kullanım belgesi esasları ve taleplerinin değerlendirilmesi gibi teklifler görüşüldü. Toplantıda değerlendirilen teklifler UKOME üyelerinin oylamasına sunuldu.

Öte yandan gündem maddeleri arasında yer alan 8+1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi oy çokluğuyla reddedilerek bir sonraki toplantıda daha detaylı bir şekilde ele alınmak üzere alt komisyona gönderildi. Toplantı sonunda ise salonun dışında bekleyen taksiciler teklifin reddedilmesine tepki gösterdi. Polis ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak herhangi bir olayın yaşanmasına izin vermedi. Ardından öfkeli kalabalık Saraçhane'de bulunan İBB binasına yürüyeceğini dile getirdi. Daha sonra yetkililerin 15 gün sonra tekrardan bir toplantı yaparak teklifin tekrar gündeme getireceğine dair söz verildiğini söylemesi üzerine kalabalık ikna edilerek dağıldı. - İSTANBUL