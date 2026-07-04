İbb Yurtları Yazın da Öğrencilerin Hizmetinde Olacak

(İSTANBUL) 2025 – 2026 akademik yılında 16 yurtta üniversite öğrencilerini ağırlayan İBB Yurtları, bu yaz döneminde de gençlere barınma hizmeti verecek. İBB'nin 7 yükseköğrenim yurdu tam kapasiteyle staj, yaz okulu, bütünleme sınavları ve mezuniyet için İstanbul'da kalan yaklaşık 2 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 7 İBB yurdunda İstanbul'da kalan öğrenciler için kapısını açık tutuyor. Öğrencilerin yaz okulu, bütünleme, mezuniyet gibi çeşitli nedenlerle İstanbul'da kalmaları gerektiğinde İBB barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelen yükseköğrenim gençlerini ağırlayan İBB, yaz döneminde İstanbul'da kalmak zorunda olan öğrenciler için 1 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında 7 yurdunu açık bıraktı.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, bu yaz döneminde, Anadolu Yakasında Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu; Avrupa Yakasında Örnektepe, Zübeyde Hanım ve Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurtları ile Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurtları nöbetçi yurt olarak hizmet sunacak.

YAZ OKULU, ZORUNLU STAJ, BÜTÜNLEME, MEZUNİYET ŞARTI

İBB'nin yaz barınma hizmetinden dönem içinde İBB Yurtlarında kalan öğrencilerin yanı sıra İstanbul dışında eğitim almasına rağmen sadece yaz dönemi için başvuran öğrenciler de faydalanıyor. Sadece yaz okulu, zorunlu staj ve bütünleme sınavları için İstanbul'da kalanlara yönelik olan yaz barınma uygulamasından yaklaşık 2 bin öğrenci hizmet alacak.

GÜNLÜK 95 TL'YE BARINMA, KAHVALTI, AKŞAM YEMEĞİ

İBB Yurtları yıl boyunca öğrencilere sunduğu tüm imkanları yaz döneminde de sunmaya devam ediyor. Öğrenciler 31 Ağustos'a kadar, İBB'nin nöbetçi yurtlarında günlük 95 TL ödeyerek kalabilecekler. Kahvaltı ve akşam yemeği de bu ücrete dahil olacak. Yurtlarda; Kütüphane, Yemekhane, Çalışma Odası, Spor Salonu, Çamaşırhane ve Ütü Odası, Bilgisayar Odası, Mescit, Dinlenme Odası, Hobi Mutfağı, Aktivite Odası, Valiz Odası gibi ortak alanlar da bulunuyor.