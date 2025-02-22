İç Anadolu Kariyer Fuarı 2025: Gençler İş Fırsatları ile Buluştu

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Kamu ve özel sektör temsilcilerini gençlerle buluşturan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25), bu yıl Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleşen İKAF'25 kapsamında seminer, söyleşi ve konser gibi onlarca etkinlik düzenlendi. Kariyer planı yapan gençler, mesleki yolculuklarına yön verecek tecrübeyi deneyimleme fırsatı buldu.

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 20 - 21 Şubat tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin desteği, 16 üniversite ve paydaş kurumların katkılarıyla düzenlendi. İKAF'25'e ev sahipliği yapan Selçuk Üniversitesinin standı da yoğun ilgi gördü.

İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın sadece bir etkinlikten ibaret olmadığını vurgulayarak İKAF'25'i değerlendiren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Öğrencilerimiz, Türkiye'nin önde gelen şirketleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Fuar, öğrencilere iş ve staj fırsatlarını birebir keşfetme imkanı sundu. Öğrencilerimiz CV hazırlama, mülakat teknikleri ve kariyer planlaması gibi kritik konularda uzmanlardan rehberlik alabildi ve bazı firmalar fuar alanında ön mülakatlar gerçekleştirerek yetenekli öğrencilerimizi doğrudan işe alım süreçlerine dahil etti" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, yoğun bir katılımla gerçekleşen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın sadece bir etkinlik değil, öğrencileri Türkiye'nin önde gelen şirketleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturan büyük bir kariyer platformu olduğunu söyledi. Yılmaz, fuarın iş ve staj fırsatlarını keşfetme imkanı sunmasının yanı sıra katılımcıların profesyonel gelişimine katkı verecek eğitimler, paneller ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Prof. Dr. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlara içten şükranlarımı sunuyorum, organizasyonda görev alan üniversitemiz birimlerine ve gönüllü öğrencilere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA