ICCI-EPOK 2024 AİÇÜ ev sahipliğinde başladı - Son Dakika
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ICCI-EPOK 2024 AİÇÜ ev sahipliğinde başladı

ICCI-EPOK 2024 AİÇÜ ev sahipliğinde başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen 12. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2024) AİÇÜ ev sahipliğinde başladı.

10.10.2024 16:46
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen 12. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2024) AİÇÜ ev sahipliğinde başladı.

İbrahim Çeçen Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen ve 12 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek ICC-EPOK 2024'e ulusal ve uluslararası üniversitelerden çok sayıda akademisyen katılıyor. 150 bildirinin sunulacağı kongre kapsamında eğitim temalı 2 panel ve 2 çalıştay düzenlenecek.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ICCI-EPOK 2024'ün açılış programına AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Kapucu, AİÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek, EPÖDER Başkanı Doç. Dr. Mustafa Cem Babadoğan, IC Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Kaya ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Kapucu, "Eğitimi şekillendiren en önemli yapı taşlarından birinin eğitim programları olduğu düşünüldüğünde, eğitim programlarının bu ve buna benzer kongrelerde bilimsel temeller ışığında tartışılması gelecekte daha kaliteli bir eğitim vermemize yardımcı olacaktır. Bu kongrede, eğitim alanındaki en güncel gelişmeler, yenilikçi yaklaşımlar ve eğitim programları ele alınarak, geleceğin eğitim programlarının gelişimine katkı sunulacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

Kongrede gerçekleştirilecek çalıştayların ve oturumların, gelecekteki eğitim projelerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir unsur olacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Kapucu, "Bu kongre yalnızca bilgi paylaşımının değil, aynı zamanda bir dayanışma ve iş birliği platformunun da oluşmasına zemin hazırlayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Kapucu, kongrenin düzenlenmesine katkı sunan Eğitim Fakültesi yöneticilerine ve öğretim elemanlarına, kongre düzenleme kuruluna, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği'ne, IC Vakfı'na ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programda konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek, 12. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi'nin Ağrı'da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Şimşek, eğitim başta olmak üzere her alanda dünyada çok hızlı değişimin yaşandığına dikkat çekerek, "Bilimde, teknolojide ve diğer alanlarda yaşadığımız bu hızlı değişimden dolayı eğitim programlarımızın bu değişimi dikkate alarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu değişime ayak uydurmak, gelecek nesillerin daha iyi yetişmesini sağlamak açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu duygularla kongremizin gerçekleşmesine öncülük eden Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a, Doç. Dr. Mustafa Cem Babadoğan'a ve emeği bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

EPÖDER Başkanı Doç. Dr. Mustafa Cem Babadoğan ise bu yıl 12'ncisini düzenledikleri ICCI-EPOK 2024'un Ağrı'da gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ICCI-EPOK 2024 AİÇÜ ev sahipliğinde başladı - Son Dakika

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