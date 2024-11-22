Icelandair İstanbul Uçuşlarına Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Icelandair İstanbul Uçuşlarına Başlıyor

İcelandair, 5 Eylül 2025'ten itibaren İstanbul Havalimanı'na haftada 4 uçuş düzenleyecek.

22.11.2024 12:29
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İzlanda'nın ulusal havayolu şirketi Icelandair, 5 Eylül 2025'te İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor. Başkent Reykjavik'teki Keflavik Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a haftada 4 kez düzenlenecek uçuşlar, 160 koltuk kapasiteli Boeing 737-MAX 8 tipi uçaklarla icra edilecek.

Yılın ilk 10 ayında 67,6 milyon yolcu ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın 321 noktasındaki bağlantı noktası ve her geçen gün ağına eklediği havayolu sayısı ile gelişimini sürdürüyor. Kuzey Avrupa'nın en önemli havayollarından olan İzlanda'nın ulusal havayolu şirketi İcelandair, İstanbul uçuşlarına haftada 4 kez

olmak üzere 5 Eylül 2025'te başlıyor. Seferler, 160 koltuk kapasiteli Boeing 737-MAX 8 tipi uçaklarla icra edilecek. Icelandair ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan kod paylaşımı anlaşmasına göre, Kuzey Amerika ve İzlanda'daki Icelandair yolcuları THY ağı üzerinden doğuya, özellikle Asya ve Orta Doğu'ya; THY yolcuları ise Icelandair uçuşlarıyla batıya, İzlanda, Kanada ve Kuzey Amerika'ya gidebilecek. Kod paylaşımı sayesinde yolcular, tek bir biletle seyahat edebilecek ve bagajlarının son varış noktasına kadar teslim edilmesi kolaylığından faydalanabilecek.

İzlanda'nın doğası İstanbul'un zengin kültürel mirasıyla birleşecek

Icelandair'in İstanbul operasyonlarına başlamasından duydukları memnuniyeti aktaran İGA İstanbul Havalimanı Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, "2024'ün ilk 9 ayında İstanbul 14 milyon turist ağırlayarak yüzde 6,6'lık bir büyüme gösterdi. Dünyanın farklı lokasyonlarından şehrimize gelen turist sayısının her geçen gün artmasında İstanbul Havalimanı olarak payımız bulunduğu için memnuniyet duyuyoruz. Kuzey Avrupa'nın en önemli ülkelerinden İzlanda'nın ulusal havayolu Icelandair'in aramıza katılması da bu açıdan çok önemli. Bu bağlantı yalnızca yeni bir rota değil; İzlanda'nın muazzam doğal güzelliklerini İstanbul'un zengin kültürel mirasıyla birleştiren bir köprü olacak. Turizm ve ticaret için sonsuz keşifler ve yeni ufuklar açıyoruz. Icelandair ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda küresel seyahatin ruhunu yeniden tanımlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Icelandair İstanbul Uçuşlarına Başlıyor - Son Dakika

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