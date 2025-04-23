İçelli: Beklenen İstanbul Depremi Gerçekleşti - Son Dakika
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İçelli: Beklenen İstanbul Depremi Gerçekleşti

Deprem uzmanı İçelli, 6.1 büyüklüğündeki depremi beklediklerini ve büyük depremin yolda olduğunu söyledi.

23.04.2025 23:34
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Deprem Uzmanı Serkan İçelli: "Beklediğimiz bir depremdi"

SİVAS - Deprem Uzmanı Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili, "Beklediğimiz bir depremdi. 6.1 büyüklüğünde Silivri açıklarında, Kuzey Anadolu fayı Kuzey kotunda gerçekleşti. Beklediğimiz en büyük depremlerden bir tanesi idi diyebiliriz" dedi.

Deprem Uzmanı Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Beklediğimiz bir depremdi. 6.1 büyüklüğünde Silivri açıklarında, Kuzey Anadolu fayı Kuzey kotunda gerçekleşti. Beklediğimiz en büyük depremlerden bir tanesi idi diyebiliriz. Bugünkü depremin daha büyüğünün olma ihtimali biraz daha Doğu bölgesinde, biraz daha böyle Marmara bölgesi kısmında olabilir. Öncü olup olmadığını sonradan gelecek ara şoklardan sonra anlayabiliriz. Ama biz burada zaten sıkışmış olan gerilimin ne kadar büyüklükte deprem üreteceğini daha önce de bahsettik ve üretebileceği maksimum değeri şu anda üretti. Bu kısım daha önce 1766 yılında yırtılmıştı 1912 yılında ki Mürefte depreminden sonra da buradaki enerjinin boşaldığını biliyoruz. Bir nevi onların artçısı gibi de düşünebiliriz. Burada bir gerilim biriktiği doğrudur. Bu gerilim 6.1 büyüklüğü olarak bir atım yaptı ama bir tane 7.0 büyüklükteki bir depremi atması için, en az 30 tane 6.0'lık deprem olması gerekiyor. Marmara'da boydan boya 180 kilometre fay kırılmayacak. Burada yırtılacak olan yerde 30-35 kilometrelik bir parça kaldı. O da, maksimum 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem yapar. Şu anda biz 6.1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ile bir nevi onun tatbikatını yapmış olduk" dedi.

İçelli, "Şu an için, büyük bir deprem o kısımda beklemiyoruz. Şu anda gerçekleşecek olan artçı depremlerin genel gerilimin ne tarafa doğru kaydığına baktığımızda, gördüğümüz kadarı ile doğu tarafına kayma görünüyor. Eğer biraz daha fazla oradaki sismik hareketlerinin artışı, hiposantr denilen iç merkeze dikkat edeceğiz. Nerede bir sürünme var, nerede bir enerji boşalıyor? Bunlara biraz daha özen göstereceğiz. Yaşanan deprem bir hazırlık depremiydi diyebiliriz. Bizim özelikle 6.5-7.0 büyüklüğünde deprem beklediğimiz yer biraz daha doğusunda olacaktır. Sağa doğru bir kayma olup buraya doğru gerilim transferi yapmış olması kesinlikle muhtemeldir. Sıkı takip edeceğiz. 7.5 büyüklüğünde bir depremi dahi düşünmek istemiyorum. Bu deprem beklenen 6.5-7.0 büyüklüğünde gerçekleşecek olan İstanbul depreminin hazırlığı diyebilirim" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İçelli: Beklenen İstanbul Depremi Gerçekleşti - Son Dakika

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