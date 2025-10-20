İçişleri Bakan Yardımcısı Muğla\'da

Bir dizi inceleme ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Valilik binasına gelen Bakan Yardımcısı Aktaş'ı, Vali Dr. İdris Akbıyık kapıda karşıladı. Gerçekleşen bu resmi ziyarette, Bakan Yardımcısı Aktaş ve Vali Akbıyık, Muğla'daki genel durum, güvenlik, kamu hizmetleri ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Muğla'daki programı kapsamında diğer inceleme ve temaslarına devam etti. - MUĞLA