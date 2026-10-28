İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da yağmurda şemsiyesiyle Bakanlığa yürüdü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da yağmurda şemsiyesiyle Bakanlığa yürüdü

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara\'da yağmurda şemsiyesiyle Bakanlığa yürüdü
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ı ziyaret ettikten sonra Ankara'da etkili olan hafif yağışta şemsiyesini alıp İçişleri Bakanlığına yürüdü. Yağmura rağmen yürümeyi tercih eden Bakan Çiftçi'nin o anları objektiflere yansıdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'nın yağmurlu bir gününde şemsiyesi ile yürürken görüntülendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Yusuf Beyazıt'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İçişleri Bakanlığına yürüyerek döndü. Ankara'da hafif yağışın etkili olduğu sırada şemsiyesini alarak yola çıkan Bakan Çiftçi, yağmura rağmen yürümeyi tercih etti. Bakan Çiftçi'nin şemsiyesiyle gerçekleştirdiği yürüyüş, objektiflere yansıdı.

Kaynak: İHA
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