İçişleri Bakanı Çiftçi, eski görev yeri Yenipazar'da esnafla buluştu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik programı kapsamında 1998'de yaklaşık 6 ay kaymakam vekili olarak görev yaptığı Yenipazar ilçesini ziyaret etti. Kaymakamlık ve belediyede bilgi alan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, temaslarının ardından kentten ayrıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik programı kapsamında 1998 yılında kaymakam vekili olarak görev yaptığı Yenipazar ilçesini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik programı dahilinde, 1998 yılında yaklaşık 6 ay süreyle kaymakam vekili olarak görev yaptığı Yenipazar ilçesine geldi. Ziyaret kapsamında ilk olarak Yenipazar Kaymakamlığı ve Yenipazar Belediye Başkanlığına giden Bakan Çiftçi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçe esnafını ziyaret eden Çiftçi, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Bakan Çiftçi, Yenipazar'daki temaslarının ardından Bilecik programını tamamlayarak kentten ayrıldı.
Kaynak: İHA
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