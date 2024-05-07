İçişleri Bakanlığı, nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesi olayıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesi olayı ile ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirdi.
İçişleri Bakanlığı, İzmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını da bildirdi. - ANKARA
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