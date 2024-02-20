İçişleri ve Enerji Bakanları, maden kazası sonucu kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası göçük altında kalan 9 işçi için başlatılan arama çalışmaları, arama faaliyeti yapılan noktalardan biri olan manganez ocağındaki heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle durduruldu. Konu ile alakalı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamalarının ardından kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte" dedi. - ERZİNCAN