İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden "Dost Meclisi" programı - Son Dakika

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin düzenlediği geleneksel "Dost Meclisi" programı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın katılımıyla gerçekleşti.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği "Dost Meclisi" programının konukları TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oldu. Programda katılımcılara çiğköfte ikramında bulunuldu. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç yaptığı konuşmada, "Gönül dostlarımızla beraberiz. Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya'yla birlikte İdareci ve Bürokratlar Birliği bizim evimiz, burada bu devlete uzun yıllar hizmet eden insanlar var, gönül dostları var. Birliğin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Gücümüzün yettiği kadar projelerini destekliyoruz. Ben bir örnek sivil toplum kuruluşu olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Burası sağduyu sahibi, milli meselelerde duruşu olan bürokratların bir araya geldiği bir sivil topum örgütü. Allah yardımcısı olsun kardeşlerimin. Yücel Başkan başta olmak üzere bütün ekibe tebriklerimi sunuyorum. Derneğin kuruluşuna emek veren meslektaşımız Zeki Çitçi'ye, Mehmet Kocatepe'ye ve diğer arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Ankara'da böyle mütevazı bir evimizin olması, insanların gönül dostlarının zaman zaman toplanması bile tek başına çok anlamlı. İnşallah gelecekte hep beraber birlikte daha büyük projelere imza atarız diye duygularımı belirtmek istiyorum" dedi.

Milletvekili Özkaya ise, "Bu süreçte en temel konu gıda oldu son dönemde. Hayat pahalılığı sebebi de nedir, gıdadır. Şu yediklerimiz içtiklerimiz, şu açık büfe kahvaltı ve sınırsız yemekle ilgili ciddi bir öncülük yapıp bir sivil toplum kuruluşu olarak bunlarla ilgili birleşmenizde fayda var. Açık büfe kahvaltı ve serpme kahvaltı işinden vazgeçemiyoruz, yüzde 50'si, yüzde 60'ı israf oluyor. En pahalı gıdayı getiriyoruz çöpe atıyoruz. Toplum olarak gıda israfından kaçınmalıyız" diye konuştu.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı ATGV Genel Müdürü Mehmet Kocatepe de, "İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğimiz salgından sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı ve faaliyetlerini artırdı. Bu da yeni yönetimde yer alan kardeşlerimizin gayretleriyle olmaktadır. Ülkemizde STK sayı çok fazla ancak bu STK'lar toplumsal sorunların çözümü için eksik kalmaktadır. Halbuki toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunsa hem devletimizin ve hükümetimizin işini kolaylaştıracak hem de halkı bilinçlendirecektir. Örneğin ben genel müdürlüğünü yaptığım Adalet Geliştirme Vakfı'na bağlı hakimevlerinde bu yıl açık büfeyi kaldıralım tekfini yapacağım. Bu tür toplumsal sorunlarda öncülük yapmamızın devletimizin de işini kolaylaştıracağını düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

Program sonunda günün anısına milletvekillerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - ANKARA