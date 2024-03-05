İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği\'nin Dost Meclisi Buluşmaları\'na Ersönmez Yarbay ve Aytekin Polatel konuk oldu

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İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin düzenlediği Dost Meclisi Buluşmaları'nın konukları araştırmacı yazar ve siyasetçi Ersönmez Yarbay ve Türk Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel oldu.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin düzenlediği Dost Meclisi Buluşmaları'nın bu haftaki konukları Adnan Fişenk moderatörlüğünde; idareci, bürokrat, politikacı, araştırmacı yazar, siyasetçi ve 20. ve 21. 22. Dönem Milletvekili Ersönmez Yarbay ve Türk Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel oldu. Altındağ Belediyesi Kabakçı Konağı Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen programda, İdareci Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can açılış ve selamlama konuşmasında, kendisinin de bir 28 Şubat mağduru ve 15 Temmuz tanığı olduğunu ve bu süreçte onlarca emsallere rağmen ilgili kanunlar, yönetmelikler doğrultusunda maaş alamadığını vurguladı. Başkan Can, bununla birlikte gerek 28 Şubat ve gerekse 15 Temmuz operasyonlarında hürriyet adına mücadele verdiğini, birçok alanda mağdur edildiğini; bütün bunlara karşı gerek şahsı ve gerekse İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak mücadele ettiğini; böyle bir durumun inşallah bir daha yaşanmamasını temenni ettiğini, ancak bir daha olsa aynı tepkide bulanacağını; ayrıca bunun rantının kullanılmasının da doğru olmadığını söyledi. - ANKARA