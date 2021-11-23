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İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli - Son Dakika

İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli

23.11.2021 12:19
İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli

Etiyopya'da şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeye Türkiye'den yardım İDDEF tarafından ulaştırıldı.

Etiyopya'da şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeye Türkiye'den yardım İDDEF tarafından ulaştırıldı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelere Türkiye'den yardım İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından ulaştırıldı. İDDEF, Etiyopya'ya Acil Yardım kampanyası kapsamında Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde iç savaştan etkilenen insanlara yönelik 1000 aileye gıda kumanyası dağıttı. İDDEF'in ülkede yerinden edilen, kamplara sığınan ve açlık yaşayan insanlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "İlk muhacirlerin koruyucusu Hz. Necaşi'nin memleketi olan Habeşistan yani bugünkü adıyla Etiyopya zor günler geçiriyor. Afrika'nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Etiyopya'da geçtiğimiz yıl başlayan çatışmaların iç savaşa dönüşmesiyle ortaya çıkan insani kriz hepimizi derinden üzüyor. Ülkeyi kasıp kavuran iç savaş beraberinde katliam, açlık ve insani dram yaşatıyor. İDDEF olarak, çatışmalar nedeniyle kriz bölgesine yönelik insani yardım çalışmaları hızla azalmasına rağmen savaş mağduru insanları yalnız bırakmayarak ülkenin kuzeyindeki Amhara, Afar ve Tigray bölgelerinde iç savaştan etkilenen 1000 aileye gıda kumanyası dağıttık. Hayırseverlerimizin desteğiyle ülkedeki ekiplerimiz tarafından yardım çalışmalarımız sürecek" denildi.

Ülkenin kuzeyinde gıda stoklarının azaldığına dikkat çekilen açıklamada, "İç savaşta 1 yılı geride bırakan Etiyopya'da 2,5 milyonun üzerinde insan göç etmek zorunda kalırken 5 milyondan fazla sivil, insani yardıma muhtaç durumda yaşam savaşı veriyor. Yerlerinden edilen insanlar sığındığı kamplarda yeterli beslenemediği için hayatlarını kaybederken, gıda stokları azalıyor. İç savaşın başkent Addis Ababa'ya girmesi ve tüm ülkeye yayılarak daha büyük felaketlere yol açmasından endişe edilirken, ülkemiz Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti. Milyonlarca sivilin gıda güvenliği ve kıtlıkla karşı karşıya kaldığı ülkede sağlık ve eğitim endişesi de yaşanıyor. İDDEF olarak, mağdur Etiyopya halkının yanında olarak, insani drama umut olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli
İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli
İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli
İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli
İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli - Son Dakika


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SON DAKİKA: İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli - Son Dakika
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