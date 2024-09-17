İETT’den Sarıyer ve Çatalca'ya Yeni Seferler

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(İSTANBUL) - İstanbul toplu ulaşımını daha iyiye ulaştırmak için çalışmalarını yürüten İETT, ilçelerden gelen talepler doğrultusunda Sarıyer ve Çatalca İlçelerinde toplam 284 farklı yeni ek seferi devreye aldı.

İstanbul'un her noktasında toplu ulaşım faaliyeti gerçekleştiren ve 1 günde 62 bin farklı sefer ile yaklaşık 5 milyon yolcu taşıyan İETT, daha konforlu ve daha hızlı toplu ulaşımı şehrin her noktasında yaygınlaştırmak için yeni çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 345 bin İstanbullunun yaşadığı Sarıyer İlçesi'nde 244 ve yaklaşık 70 bin İstanbullunun yaşadığı Çatalca İlçeleri için 40 olmak üzere 284 farklı yeni sefer hizmete başladı. İlçelerdeki sağlık kuruluşları, kamu kurumları, okullar ve raylı sistemler gibi diğer toplu taşıma araçlarına göre planlanan yeni ek seferler ile bölge halkı için çok daha konforlu ve hızlı toplu ulaşım hizmeti sağlanmış olacak.

İETT'nin Ek Seferleri / Sarıyer: K3 Kağıthane Garajı – Vadi İstanbul hattında 102 yeni sefer; 41SF Sarıyer – Fatih Sultan Mehmet, 59HS Hacıosman Metro – Sarıtepe Kampüs ve 59 RK Rumeli Hisarüstü – Sarıtepe Kampüs hatlarında toplam 44 yeni sefer; 29T Tarabya Üstü – Darüşşaka/ İstinye hattında 11 yeni sefer ve 41A Ayazağa – 4.Levent Metro hattında 18 yeni sefer başta olmak üzere Sarıyer İlçesi'nden geçen diğer hatlarda yapılan ilaveler ile birlikte toplam 244 sefer artırımı gerçekleştirildi.

İETT'nin Ek Seferleri/ Çatalca: 403 Çiftlikköy – Çatalca hattında 40 yeni sefer, 401 Çatalca – Avcılar hattında 26 yeni sefer, 404 Karacaköy – Çatalca hattında 6 yeni sefer olmak üzere 40 yeni sefer hizmete başladı.