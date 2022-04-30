İftar yemeğinde buluştular - Son Dakika
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İftar yemeğinde buluştular

30.04.2022 09:41
İftar yemeğinde buluştular

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu; iftar programında buluştu .

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu; iftar programında buluştu .

İftar programına Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sanayi ve iş insanı Mithat Çanakçı ve Sezai Çanakçı katıldı. Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer konuşmasında şunları söyledi;

"Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulumuzun düzenlemiş olduğu iftara katılmaktan biz de memnunuz. Tabii ki bu okula ismini veren Mithat Bey'in burada olmasından da çok memnunuz. Bu ve ailesinin okulumuza destek yüksek okulumuza, üniversitemize destekleri her zaman çok önemli oldu. Kendileri çok iyi bir hayırsever bir aile. Çok bizi destekliyorlar. bütün destekleri için onlara öncelikle teşekkür ediyorum. Meslek yüksekokulumuzu geliştirme vakfı da burada. Her zaman her etkinlikte onları da görüyoruz. Desteklerini de duyuyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemle birlikte meslek yüksekokulumuzun daha büyümesi, daha gelişmesi için biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. hepiniz bizim için buraya geldiniz iftarda. Bizim için güzel bir anı olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani bayramlarınızı da şimdiden

kutluyorum. Son iki günümüz inşallah. bayramımız da hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemimizde inşallah tüm üniversitemize hayırlı olur. Ekibimizden Hakan Hocamız burada. Diğer Hakan Hoca da selamını gönderdi. Kendisi

gelemedi. Tabii ekibimiz kuvvetli olmazsa bu işleri başaramayız. On bir kampüste hizmet vermek çok zor. Sizlerin desteğini her zaman ihtiyacımız var. Bunun dışında herhangi bir şekilde bir ihtiyacı olan, problemi olan, bana ulaşmak isteyen her zaman ulaşabilir. Telefonlarım da açıktı her zaman desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek yüksek okulu tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e programın sonunda hediye takdim edildi. - ZONGULDAK

İftar yemeğinde buluştular
İftar yemeğinde buluştular
İftar yemeğinde buluştular
İftar yemeğinde buluştular

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İftar yemeğinde buluştular - Son Dakika


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