İGC\'den Vali Küçük\'e Ziyaret

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Adıyaman'ın gündeminde yer alan önemli konular ele alındı. Görüşmede özellikle İndere konutları, yerinde dönüşüm çalışmaları, sosyal konut projeleri ve şehirde çözüm bekleyen birçok sorun hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Adıyaman'ın yeniden yapılanma süreci, vatandaşların beklentileri ve basının şehirdeki rolü üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Adıyaman İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, misafirperverliğinden dolayı Vali Abdullah Küçük'e teşekkür ederek, şehrin gelişimi adına basın kuruluşları olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti. - ADIYAMAN