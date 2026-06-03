Iğdır'a Dönen Nuran Çırağ'ın Bahçe Projeleri

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Almanya'da 23 yıl yaşadıktan sonra eşi ve çocuğuyla birlikte memleketi Iğdır'a yerleşen Nuran Çırağ, bahçeli evinde doğal yöntemlerle boyadığı sepetlerin büyük ilgi gördüğünü, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde birçok kişinin bahçesini ve tasarımlarını görmek için evine geldiğini söyledi.

Almanya'da yaşayan ve farklı sektörlerde çalışan Nuran Çırağ, eşi ve çocuğuyla birlikte kesin dönüş yaparak memleketi Iğdır'a yerleşti. 23 yıl sonra memleketine dönen Çırağ, Iğdır'ın Söğütlü mahallesinde bulunan bahçeli evinde eşi ve çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurdu.

Bahçesine kayısı ve kiraz ağaçları dikerek küçük bir yaşam alanı oluşturduğunu söyleyen Çırağ, Almanya'da dekoratif tasarım üzerine eğitim aldığını, bu yeteneğini şimdi evinin bahçesine ve yaptığı el emeği ürünlere yansıttığını anlattı.

Yaptığı sepetleri çiçekleri hediye ettiğini dile getiren Çırağ, boş zamanlarında sepet örüyor, yaptığı sepetleri çiçeklerle süsleyerek dekoratif hale getiriyor. Doğal yöntemlerle boyadığı sepetlerin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Çırağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde birçok kişinin bahçesini ve tasarımlarını görmek için evine geldiğini anlattı.

"ARTIK ORADA YAŞAMAK İSTEMEDİM. MEMLEKETİME DÖNMEK İSTEDİM"

Almanya'da gastronomi, dekorasyon ve sağlık sektöründe çalıştığını belirten Çırağ, "Almanya'da dekoratif ve görsel işlerde çalıştım. Daha sonra doktor aletleri yaptım. En son da meze üzerine bir iş yerimiz vardı. Ama artık orada yaşamak istemedim. Memleketime dönmek istedim. Kesin dönüş yaptım ve çok mutluyum. Evde zaman geçirmek için böyle şeyler yapıyorum. Sepetleri yaptıktan sonra çiçeklerle süslüyorum. Bahçemle uğraşıyorum. İnsan bunları yapınca mutlu oluyor. Arkadaşlarım, akrabalarım gelip görünce çok beğeniyorlar. 'Sanki başka bir yerdeymişiz gibi' diyorlar. Göze hitap eden küçük, tatlı şeyler yapmayı seviyorum. Yaptığım sepetleri hediye ediyorum" dedi.

Iğdır'da yaşamaktan büyük huzur duyduğunu dile getiren Nuran Çırağ, kadınlara el işi ve üretimle uğraşmalarını tavsiye ederek, "Doğayı çok seviyorum. Toprakla uğraşmak insanı mutlu ediyor. Herkese tavsiye ediyorum. Evde oturup sıkılmak yerine üretmek insanın ruhuna iyi geliyor" diye konuştu.

Nuran Çırağ'ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından çok sayıda mahalleli evini ziyaret ederek, yaptığı eserleri inceledi.