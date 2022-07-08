Iğdır Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika
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Iğdır Belediyesi araç filosunu genişletiyor

08.07.2022 11:57

Iğdır Belediyesi araç filosunu genişletiyorIĞDIR İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi iki yıl içinde yeni temin ettiği 19 aracı tanıttı.

Iğdır Belediyesi araç filosunu genişletiyor

IĞDIR İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi iki yıl içinde yeni temin ettiği 19 aracı tanıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Vali ve Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Melekli yolu üzerinde bulunan belediyeye ait itfaiye müdürlüğünde görevlendirilme yapılan iki yıl içinde belediyeye katılan 19 aracın tanıtımını yaptı. Iğdır Belediyesine ait 3 damperli kamyon ise Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca belediyesine hibe edildi. Düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, 19 aracı hizmete sunduklarını söyledi. Vali Sarıibrahim konuşmasında, "Yaklaşık 2 yıl süredir burada görevlendirilen belediyede çalışıyoruz, hizmet ediyoruz. Bu sürecin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle sayın bakanlarımızın destekleriyle belediyemize kattığımız araçlar burada. Yaklaşık belediyemize 19 tane araç kattık. 17'si ağır iş makinesi iki tanesi de dışarıdan aldığımız araçlar olmak üzere 19 tane araç aldık. Belediyenin bütün şu andaki çalıştığı ana araç parkını yenilemiş vaziyetteyiz. Kardeş belediyelerimiz ilimizde görev yapan Tuzluca, Karakoyunlu, Aralık belediyelerimize de bizde yine kullandığımız diğer araçlarımız hibe ederek değerlendirdik. Bugün onun kurasını gerçekleştirdik. Arkadaşlara araçlarını verdik" dedi.

'Birlikte başaracağız'

"Yani burada söyleyeceğimiz şey şu; birlikte başaracağız biz bu şehrin 2 yılda bütün araç altyapısını bütün kanalizasyon altyapısı bütün içme suyu alt yapısını hepsini değiştiriyoruz. Parklarıyla araçlarıyla, çalışanlarıyla birlikte daha iyi bir belediyeci daha iyi bir belediye için elimizden gelen bütün gayret ile çalışıyoruz"

"Bir belediye kendi kaynaklarıyla kendi altyapısını yenileyebilir"

"Bizlere destek veren sayın arkadaşlarımıza, siyasi partilerimizin temsilcilerine sayın bakanlarınıza başta sayın cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimize arz ediyoruz, Allah razı olsun. Çalışmaya devam edeceğiz, yani bugün bu törende biz belediyelerin aslında birbirleriyle yardımlaşmasını ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. İstenildiği zaman 2 yıl içerisinde bir belediye kendi kaynaklarıyla kendi altyapısını yenileyebildiğini gösterdik. Yaklaşık buradaki özellikle şu araçların hepsi birkaç tanesi Çevre Bakanlığı'nın hibe desteğidir ama bu araçların hepsi şu kamyonları ekskavatörler belediyemizin öz kaynaklarıyla alınmış borçlanılmadan yapılmış işlerdir. Demek ki olabiliyormuş diyoruz"

'Belediyecilik fırsatını veren Sayın cumhurbaşkanımıza sayın bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz'

"Gerçekten bizlere bu fırsatı verdikleri için bu belediyecilik fırsatını verdikleri için sayın cumhurbaşkanımıza sayın bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizlere destek olan arkadaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine sonsuz teşekkür ediyoruz daha iyisini yapacağız" dedi.

Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Tragger, Aralık, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

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