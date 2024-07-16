Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi

Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü dolayısıyla program düzenlendi. Millet bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da dev ekrandan dinlendi. Iğdır'daki bütün camilerde gece saat 00.13'te sela okundu.

16.07.2024 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi

IĞDIR - Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu Iğdır'da da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Her yıl Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen anma programı, bu yıl Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin birlikte geçirdiği son gece olarak kabul edilen Tasua Gecesi'ne denk gelmesinden dolayı Millet bahçesine alındı. Millet bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Program, darbe girişimi sırasında şehit olan Bülent Aydın'ın hayatı hakkında sinevizyon ile devam etti. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da dev ekrandan dinlendi. Program'da Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimiz için dua edildi. Iğdır'daki bütün camilerde gece saat 00.13'te sela okundu.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Iğdır, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 23:10:12. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement