Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü Iğdır'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalar çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Iğdır Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra program Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam etti. Kutlama programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve ilk meclis başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bayram dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağların geliştirmesi insanın barış içinde yaşayacağı bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak için her yıl düzenlenmektedir" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterisi yapmasının ardından son buldu. - IĞDIR