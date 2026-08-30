Iğdır\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Iğdır'da törenlerle kutlandı. Kentteki kutlamalara il protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katılırken, törenlerde Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Iğdır 100. Yıl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ile 5. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Törene il protokolü, askeri personel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı Iğdır Valiliği'nde devam etti.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, makamında protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

KUTLAMALAR VALİLİK YOLU'NDA DEVAM ETTİ

Kutlamalar daha sonra Valilik Yolu'nda devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Muhabere Üsteğmen Yunus Karabaş tarafından yapıldı.

Karabaş, konuşmasında 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve varoluş mücadelesindeki önemine dikkat çekti.

Karabaş, "Büyük zaferin 104. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Aziz Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kutlama programında İnci Engelliler Kulübü öğrencileri de hazırladıkları gösteriyi sundu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterinin ardından yağmurun başlaması üzerine program kısa kesildi.